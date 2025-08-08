Em 'gincana' para reocupar cadeira, Motta negociou até no banheiro

Segundo relatos, Nikolas mencionava o milhão e meio de votos que recebeu na última eleição para argumentar com Motta que precisava prestar contas aos eleitores. Ele dizia que não podia sair de lá sem o compromisso do presidente de ao menos aceitar debater pautas bolsonaristas.

A bancada do PL se dividia em temas de interesse ao grupo. Parte defendia a anistia aos condenados do 8 de Janeiro, parte queria estender o projeto para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros discutiam "fortalecer prerrogativas" dos parlamentares e, por fim, um grupo queria aprovar o fim do foro privilegiado.

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, subiu o tom com o presidente da Câmara. Os dois se desentenderam e Sóstenes foi negociar com o ex-presidente Arthur Lira (PP-AL) no gabinete dele. Depois pediu perdão em público a Motta.

Motta ouvia e insistia que não assumiria nenhum compromisso antes de retomar o controle da Casa. Aliados seus contam que chegaram a correr de mãos dadas entre gabinetes e o plenário para conseguir devolver a cadeira a Motta.

Mesmo bolsonaristas se sensibilizaram com a fragilidade de Motta e teriam dito ao presidente que não queriam expô-lo.

Deputados relatam que o líder do Progressistas, Doutor Luizinho (RJ), teve atuação "heroica" para ajudar Motta. O deputado chegou inclusive a fazer acordo com os bolsonaristas para trabalhar pela anistia.