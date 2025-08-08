Em 'gincana' para reocupar cadeira, Motta negociou até no banheiro
Líderes descrevem como uma "gincana" e uma "algazarra" a correria na noite da última quarta-feira para que Hugo Motta (Republicanos-PB) conseguisse reocupar a cadeira de presidente da Câmara.
Sob pressão de bolsonaristas que ocupavam a Mesa Diretora, Motta perdeu controle até da sua sala, que ficou lotada de deputados, com cada grupo discutindo uma pauta, sem orientação.
Nikolas Ferreira (PL-MG), campeão de votos em 2022, insistiu em falar a sós com Motta e acabou sendo recebido no banheiro privativo do gabinete da presidência.
Segundo relatos, Nikolas mencionava o milhão e meio de votos que recebeu na última eleição para argumentar com Motta que precisava prestar contas aos eleitores. Ele dizia que não podia sair de lá sem o compromisso do presidente de ao menos aceitar debater pautas bolsonaristas.
A bancada do PL se dividia em temas de interesse ao grupo. Parte defendia a anistia aos condenados do 8 de Janeiro, parte queria estender o projeto para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros discutiam "fortalecer prerrogativas" dos parlamentares e, por fim, um grupo queria aprovar o fim do foro privilegiado.
O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, subiu o tom com o presidente da Câmara. Os dois se desentenderam e Sóstenes foi negociar com o ex-presidente Arthur Lira (PP-AL) no gabinete dele. Depois pediu perdão em público a Motta.
Motta ouvia e insistia que não assumiria nenhum compromisso antes de retomar o controle da Casa. Aliados seus contam que chegaram a correr de mãos dadas entre gabinetes e o plenário para conseguir devolver a cadeira a Motta.
Mesmo bolsonaristas se sensibilizaram com a fragilidade de Motta e teriam dito ao presidente que não queriam expô-lo.
Deputados relatam que o líder do Progressistas, Doutor Luizinho (RJ), teve atuação "heroica" para ajudar Motta. O deputado chegou inclusive a fazer acordo com os bolsonaristas para trabalhar pela anistia.
"A gente tem compromisso com as pautas de prerrogativas. Compromisso em avançar na discussão do PL da anistia, mas é um compromisso nosso, de um conjunto de líderes, que queria a retomada da normalidade da Casa. Não é um acordo do presidente Hugo Motta", disse Luizinho à CNN.
O líder do PSD, Antonio Brito (BA), foi fundamental para segurar os ímpetos da oposição e dizer que não gravaria vídeos defendendo anistia naquele momento, sob aquela pressão.
Pouco antes de Motta entrar no plenário e se dirigir à cadeira do presidente na Mesa Diretora, a confusão ainda estava instalada em seu gabinete. Lira disse a ele: "Hugo, se restabeleça um pouco e vá".
Motta repetia que estava bem.
Após o pronunciamento do presidente, Sóstenes anunciou um acordo a favor das pautas bolsonaristas e citou Motta, o Progressistas, o PSD, o União Brasil, além da oposição. O presidente da Casa foi questionado, negou o acordo e Sóstenes precisou recuar no dia seguinte.
O movimento foi lido como desastrado por deputados, que veem o ambiente agora menos favorável ao avanço da pauta da anistia.
