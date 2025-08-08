Assine UOL
Thais Bilenky

Thais Bilenky

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Em 'gincana' para reocupar cadeira, Motta negociou até no banheiro

Thais Bilenky
Colunista do UOL
Hugo Motta contou com todo tipo de ajuda para retomar sua cadeira na Câmara
Hugo Motta contou com todo tipo de ajuda para retomar sua cadeira na Câmara Imagem: Marina Ramos/Câmara dos Deputados

Líderes descrevem como uma "gincana" e uma "algazarra" a correria na noite da última quarta-feira para que Hugo Motta (Republicanos-PB) conseguisse reocupar a cadeira de presidente da Câmara.

Sob pressão de bolsonaristas que ocupavam a Mesa Diretora, Motta perdeu controle até da sua sala, que ficou lotada de deputados, com cada grupo discutindo uma pauta, sem orientação.

Nikolas Ferreira (PL-MG), campeão de votos em 2022, insistiu em falar a sós com Motta e acabou sendo recebido no banheiro privativo do gabinete da presidência.

Segundo relatos, Nikolas mencionava o milhão e meio de votos que recebeu na última eleição para argumentar com Motta que precisava prestar contas aos eleitores. Ele dizia que não podia sair de lá sem o compromisso do presidente de ao menos aceitar debater pautas bolsonaristas.

A bancada do PL se dividia em temas de interesse ao grupo. Parte defendia a anistia aos condenados do 8 de Janeiro, parte queria estender o projeto para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros discutiam "fortalecer prerrogativas" dos parlamentares e, por fim, um grupo queria aprovar o fim do foro privilegiado.

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, subiu o tom com o presidente da Câmara. Os dois se desentenderam e Sóstenes foi negociar com o ex-presidente Arthur Lira (PP-AL) no gabinete dele. Depois pediu perdão em público a Motta.

Motta ouvia e insistia que não assumiria nenhum compromisso antes de retomar o controle da Casa. Aliados seus contam que chegaram a correr de mãos dadas entre gabinetes e o plenário para conseguir devolver a cadeira a Motta.

Mesmo bolsonaristas se sensibilizaram com a fragilidade de Motta e teriam dito ao presidente que não queriam expô-lo.

Deputados relatam que o líder do Progressistas, Doutor Luizinho (RJ), teve atuação "heroica" para ajudar Motta. O deputado chegou inclusive a fazer acordo com os bolsonaristas para trabalhar pela anistia.

Continua após a publicidade

"A gente tem compromisso com as pautas de prerrogativas. Compromisso em avançar na discussão do PL da anistia, mas é um compromisso nosso, de um conjunto de líderes, que queria a retomada da normalidade da Casa. Não é um acordo do presidente Hugo Motta", disse Luizinho à CNN.

O líder do PSD, Antonio Brito (BA), foi fundamental para segurar os ímpetos da oposição e dizer que não gravaria vídeos defendendo anistia naquele momento, sob aquela pressão.

Pouco antes de Motta entrar no plenário e se dirigir à cadeira do presidente na Mesa Diretora, a confusão ainda estava instalada em seu gabinete. Lira disse a ele: "Hugo, se restabeleça um pouco e vá".

Motta repetia que estava bem.

Após o pronunciamento do presidente, Sóstenes anunciou um acordo a favor das pautas bolsonaristas e citou Motta, o Progressistas, o PSD, o União Brasil, além da oposição. O presidente da Casa foi questionado, negou o acordo e Sóstenes precisou recuar no dia seguinte.

O movimento foi lido como desastrado por deputados, que veem o ambiente agora menos favorável ao avanço da pauta da anistia.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.