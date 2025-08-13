Motta e Kassab estão 'sequestrados' por Moraes, diz Figueiredo

"Aquilo é tudo meio encenado", disse Paulo Figueiredo à coluna. "A situação real é que Motta e Kassab estão sequestrados pelo Alexandre, pô. Todo mundo no Congresso sabe."

O PSD, presidido por Gilberto Kassab, se posicionou contrário à articulação do centrão com o PL para avançar a pauta bolsonarista em meio à pressão do motim.

Kassab tem criticado publicamente a atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA. Para o dirigente, é um erro apoiar as tarifas contra o Brasil. E o uso da Lei Magnitsky para tentar pressionar Moraes é desproporcional e inadequado, na leitura do presidente do PSD.

Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que é neto do ex-presidente da ditadura militar João Baptista Figueiredo, têm reunião nesta quarta-feira (13) com membros do governo Donald Trump para discutir cenários após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o motim no Congresso.

Na avaliação de Figueiredo, a anistia tem "maioria folgada de votos entre deputados, mas não tem maioria de líderes, o que é o problema". Deputados avaliam que a pauta tem boa adesão do plenário, mas não cravam números. Uma vez que fosse a voto, haveria intensa negociação de lado a lado.

"Se tem maioria formada, fica difícil, a situação. E presidente da Câmara também cai."