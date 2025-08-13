Motta e Kassab estão 'sequestrados' por Moraes, diz Figueiredo
O bolsonarista Paulo Figueiredo, aliado do deputado Eduardo Bolsonaro (PL) nas articulações nos Estados Unidos por sanções ao Brasil, disse que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicano-PB), está "sequestrado" pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do processo da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal).
Depois do motim da oposição na semana passada no Congresso, Figueiredo avalia que o recuo do PL em relação ao projeto de anistia é pró-forma. O líder da bancada, Sóstenes Cavalcante, anunciou um acordo com Motta e outros deputados para avançar a pauta, mas depois pediu perdão ao presidente da Câmara.
À coluna, aliados disseram que Motta não se opôs à articulação do centrão com bolsonaristas. Depois que as tratativas vieram a público, ele disse que a presidência da Câmara é "inegociável" e não acenou com a votação de nenhuma pauta em troca da cadeira de presidente.
"Aquilo é tudo meio encenado", disse Paulo Figueiredo à coluna. "A situação real é que Motta e Kassab estão sequestrados pelo Alexandre, pô. Todo mundo no Congresso sabe."
O PSD, presidido por Gilberto Kassab, se posicionou contrário à articulação do centrão com o PL para avançar a pauta bolsonarista em meio à pressão do motim.
Kassab tem criticado publicamente a atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA. Para o dirigente, é um erro apoiar as tarifas contra o Brasil. E o uso da Lei Magnitsky para tentar pressionar Moraes é desproporcional e inadequado, na leitura do presidente do PSD.
Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que é neto do ex-presidente da ditadura militar João Baptista Figueiredo, têm reunião nesta quarta-feira (13) com membros do governo Donald Trump para discutir cenários após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o motim no Congresso.
Na avaliação de Figueiredo, a anistia tem "maioria folgada de votos entre deputados, mas não tem maioria de líderes, o que é o problema". Deputados avaliam que a pauta tem boa adesão do plenário, mas não cravam números. Uma vez que fosse a voto, haveria intensa negociação de lado a lado.
"Se tem maioria formada, fica difícil, a situação. E presidente da Câmara também cai."
Motta é do Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e Kassab é secretário do governador paulista. Apesar das críticas aos dois, Figueiredo poupa Tarcísio. "Ele é gente boa. Gosto muito do governador, apesar das nossas divergências de estratégia", afirma.
Eduardo criticou abertamente Tarcísio nas negociações para reverter o tarifaço imposto pelo governo Donald Trump ao Brasil.
Figueiredo não descarta a aplicação de sanções a outros ministros e congressistas pelos EUA. Ele e Eduardo subsidiam as decisões do governo americano em reuniões e documentos, analisam cenários e apresentam informações e interpretações aos interlocutores na Casa Branca e no Departamento de Estado.
"Alexandre é um violador de direitos humanos. A lei Magnitsky é clara dizendo que os apoiadores são passíveis de sanções também. Quem ficar ao lado do pseudojuiz fatalmente será sancionado. É a lei", ameaça.
No Brasil, o ministro não sofreu nenhuma denúncia por supostamente desrespeitar leis e tem tido suas decisões respaldadas por seus pares no STF, que o apoiaram publicamente após as sanções americanas.
