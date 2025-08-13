Sociedade civil apela para Motta pautar projeto contra adultização infantil

Membros da sociedade civil se reuniram hoje com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e pediram que ele ponha para votar em separado a urgência do projeto de lei 2.628/2022, contra a adultização e outras violações a direitos de crianças e adolescentes na internet.

Segundo Isabella Henriques, diretora-executiva do Instituto Alana, "Motta afirmou que não tinha conhecimento de que o PL 2.628 estava tão maduro, mas se sensibilizou com os pedidos e reconheceu a importância de garantir sua votação". O deputado indicou que vai pautar o texto na reunião de líderes de amanhã, de forma que a urgência e o mérito do projeto possam ir a voto em plenário na semana que vem.

O objetivo das organizações é que o projeto 2.628 tramite de forma separada da comissão especial que tratará os demais projetos sobre adultização. Após vídeo do youtuber Felca viralizar, uma avalanche de projetos sobre o tema foi apresentada. Motta anunciou que instalaria um grupo de trabalho e uma comissão especial para elaborar uma proposta da Câmara.