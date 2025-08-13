Sociedade civil apela para Motta pautar projeto contra adultização infantil
Membros da sociedade civil se reuniram hoje com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e pediram que ele ponha para votar em separado a urgência do projeto de lei 2.628/2022, contra a adultização e outras violações a direitos de crianças e adolescentes na internet.
Segundo Isabella Henriques, diretora-executiva do Instituto Alana, "Motta afirmou que não tinha conhecimento de que o PL 2.628 estava tão maduro, mas se sensibilizou com os pedidos e reconheceu a importância de garantir sua votação". O deputado indicou que vai pautar o texto na reunião de líderes de amanhã, de forma que a urgência e o mérito do projeto possam ir a voto em plenário na semana que vem.
O objetivo das organizações é que o projeto 2.628 tramite de forma separada da comissão especial que tratará os demais projetos sobre adultização. Após vídeo do youtuber Felca viralizar, uma avalanche de projetos sobre o tema foi apresentada. Motta anunciou que instalaria um grupo de trabalho e uma comissão especial para elaborar uma proposta da Câmara.
O projeto endossado pela sociedade civil é de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e já foi aprovado no Senado. Na Câmara, foi relatado pelo deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI) e foi amplamente discutido por diversos grupos de interesse, inclusive as big techs.
Os dois congressistas estiveram presentes na reunião de Motta com representantes das organizações da sociedade civil como o jurista Oscar Vilhena, a advogada Silvia Souza e a juíza Vanessa Cavaliere, entre outros.
O motim da semana passada adiou o início efetivo dos trabalhos na Câmara, mas a urgência do PL 2.628 era o primeiro item da pauta na última sessão. Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, Motta ainda não se posicionou.
"Saímos da reunião com expectativa e esperança de que a Câmara vá se debruçar nisso com a devida urgência", disse Isabella Henriques. "Não podemos, como sociedade, demorar mais tempo para ter uma resposta do Legislativo a um tema tão fundamental."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.