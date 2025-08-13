Assine UOL
Thais Bilenky

Thais Bilenky

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Sociedade civil apela para Motta pautar projeto contra adultização infantil

Thais Bilenky
Colunista do UOL
Motta indicou que vai pautar o texto na reunião de líderes de amanhã
Motta indicou que vai pautar o texto na reunião de líderes de amanhã Imagem: Reprodução/ONU

Membros da sociedade civil se reuniram hoje com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e pediram que ele ponha para votar em separado a urgência do projeto de lei 2.628/2022, contra a adultização e outras violações a direitos de crianças e adolescentes na internet.

Segundo Isabella Henriques, diretora-executiva do Instituto Alana, "Motta afirmou que não tinha conhecimento de que o PL 2.628 estava tão maduro, mas se sensibilizou com os pedidos e reconheceu a importância de garantir sua votação". O deputado indicou que vai pautar o texto na reunião de líderes de amanhã, de forma que a urgência e o mérito do projeto possam ir a voto em plenário na semana que vem.

O objetivo das organizações é que o projeto 2.628 tramite de forma separada da comissão especial que tratará os demais projetos sobre adultização. Após vídeo do youtuber Felca viralizar, uma avalanche de projetos sobre o tema foi apresentada. Motta anunciou que instalaria um grupo de trabalho e uma comissão especial para elaborar uma proposta da Câmara.

O projeto endossado pela sociedade civil é de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e já foi aprovado no Senado. Na Câmara, foi relatado pelo deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI) e foi amplamente discutido por diversos grupos de interesse, inclusive as big techs.

Os dois congressistas estiveram presentes na reunião de Motta com representantes das organizações da sociedade civil como o jurista Oscar Vilhena, a advogada Silvia Souza e a juíza Vanessa Cavaliere, entre outros.

O motim da semana passada adiou o início efetivo dos trabalhos na Câmara, mas a urgência do PL 2.628 era o primeiro item da pauta na última sessão. Procurado por meio de sua assessoria de imprensa, Motta ainda não se posicionou.

"Saímos da reunião com expectativa e esperança de que a Câmara vá se debruçar nisso com a devida urgência", disse Isabella Henriques. "Não podemos, como sociedade, demorar mais tempo para ter uma resposta do Legislativo a um tema tão fundamental."

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.