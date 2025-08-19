Assine UOL
Thais Bilenky

Thais Bilenky

Argumento da censura protege pedófilo, diz ministra sobre regulamentar rede

Thais Bilenky
Colunista do UOL
Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos: "Há consenso no governo da necessidade de votar esse projeto"
Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos: "Há consenso no governo da necessidade de votar esse projeto"

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, criticou o argumento de setores que resistem a aprovar projetos de regulamentação das redes sociais alegando censura.

"Esse debate da censura acaba por proteger pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes no ambiente digital, fazendo com que muitas vezes a responsabilização recaia sobre as mães, as mulheres e as famílias", afirmou ela, em entrevista à coluna.

Segundo a ministra, o presidente Lula apoia o projeto de lei 2.628, que pode ser votado ainda nesta semana na Câmara. O texto é de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), já passou pelo Senado e, na Câmara, é relatado pelo deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI).

O projeto amplia a proteção a crianças e adolescentes na internet e estabelece regulamentação para as redes sociais em relação a esse público.

Deputados de oposição não garantem apoio. "Se tiver qualquer sinal de censura, não vamos apoiar", disse o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ).

O governo Lula mudou sua estratégia com o apelo popular do vídeo do youtuber Felca sobre "adultização".

Lula antes trabalhava para enviar projetos próprios ao Congresso para regulamentar as redes. Agora, vai apoiar o projeto do Congresso para depois reavaliar a proposta.

"Hoje há consenso no governo da necessidade de votar esse projeto", afirma Macaé Evaristo. "O presidente Lula está muito comprometido com essa agenda. Aprovamos o projeto que proíbe celular nas escolas —as pessoas falavam que ia ter recusa muito grande, e a gente viu como teve aderência e como muitos professores já falam da mudança do ambiente escolar."

Iscas com linguagem infantil para apostas online

A ministra demonstra particular preocupação com as chamadas "caixas de recompensa", que são como iscas que jogos online apresentam ao público infantil, levando-os para plataformas de apostas e bets.

Ela cita jogos coloridos em que o usuário é recompensado com prêmios digitais aparentemente ingênuos, como doces ou pedras preciosas, toda vez que atinge objetivos.

Começam a piscar na tela mascotes de casas de apostas para atrair o clique do usuário, e o próprio jogo passa a oferecer a compra de prêmios digitais com dinheiro para acumular mais prêmios —as caixas de recompensa.

De repente, a criança está apostando sem nem sequer ter consciência disso.

Durante as discussões sobre o PL 2.628, houve quem defendesse o veto às caixas de recompensa. Mas o relator Jadyel Alencar acatou sugestões mais gradativas do deputado Capitão Alberto (PL-AM).

O texto, em sua redação atual, "condiciona a oferta desse recurso à aposição de classificação indicativa mínima para o jogo". Ou seja, se houver classificação de idade, a funcionalidade estaria liberada.

"Tem muitas famílias endividadas, e a criança vai lá e faz apostas sem nem saber o que está fazendo com o cartão de crédito armazenado no sistema. Depois, a família tem que arcar com isso", diz Evaristo. "Por isso, [existe] a necessidade de construir mecanismos de travas, e hoje as empresas já conseguem fazer isso."

A ministra ainda cita ferramentas que permitem jogos em grupo com usuários desconhecidos, expondo ainda mais as crianças a pessoas mal-intencionadas. "É como você deixar seu filho de oito anos sozinho numa praça como a Central do Brasil, no Rio de Janeiro, ou na Praça Sete, em Belo Horizonte", compara.

Já são 46 milhões de visualizações do vídeo em que o youtuber Felipe Bressanim, conhecido como Felca, expõe como criadores de conteúdo ganham dinheiro nas redes sociais com vídeos de teor sexual envolvendo crianças e adolescentes.

O vídeo alcançou grupos de todos os espectros políticos no WhatsApp, segundo monitoramento da consultoria Palver. Ao todo, foram 39% das menções em grupos alinhados à direita, 11% à esquerda e 50% sem alinhamento político.

A denúncia também motivou a apresentação de uma série de projetos de lei na Câmara.

