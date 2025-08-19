Argumento da censura protege pedófilo, diz ministra sobre regulamentar rede

O projeto amplia a proteção a crianças e adolescentes na internet e estabelece regulamentação para as redes sociais em relação a esse público.

Deputados de oposição não garantem apoio. "Se tiver qualquer sinal de censura, não vamos apoiar", disse o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ).

O governo Lula mudou sua estratégia com o apelo popular do vídeo do youtuber Felca sobre "adultização".

Lula antes trabalhava para enviar projetos próprios ao Congresso para regulamentar as redes. Agora, vai apoiar o projeto do Congresso para depois reavaliar a proposta.

"Hoje há consenso no governo da necessidade de votar esse projeto", afirma Macaé Evaristo. "O presidente Lula está muito comprometido com essa agenda. Aprovamos o projeto que proíbe celular nas escolas —as pessoas falavam que ia ter recusa muito grande, e a gente viu como teve aderência e como muitos professores já falam da mudança do ambiente escolar."

Iscas com linguagem infantil para apostas online

A ministra demonstra particular preocupação com as chamadas "caixas de recompensa", que são como iscas que jogos online apresentam ao público infantil, levando-os para plataformas de apostas e bets.