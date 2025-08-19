Com 4 deputados presentes, Motta dribla oposição por PL contra adultização
O presidente da Câmara, Hugo Motta, driblou bolsonaristas para aprovar nesta terça-feira (19) a urgência do projeto de lei 2.2628, que protege crianças e adolescentes nas redes sociais.
Motta entrou sem alarde no plenário quando só tinham quatro deputados presentes, abriu a sessão e pautou a urgência. A deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP) estava inscrita para orientar o voto da bancada do PSOL.
Motta, fora dos microfones, pediu para ela ser rápida. Sâmia falou em 30 segundos, em vez dos 2 minutos e 30 segundos regimentais. Além dela, encaminhou a votação apenas o deputado Maurício Marcon (Podemos-RS).
A urgência foi aprovada a jato, antes que a oposição chegasse ao plenário. Quando viram, bolsonaristas passaram a reclamar, mas a votação já estava encerrada.
A votação foi simbólica, expediente em geral adotado para projetos consensuais. Nela, os deputados não precisam votar um por um. O presidente da sessão apenas orienta que "os que concordam permaneçam como se acham". Se não há reação majoritária no plenário, a matéria é aprovada.
Em requerimentos de urgência, qualquer deputado pode pedir que a votação seja nominal, com voto registrado de cada um. Mas não havia ninguém da oposição presente para fazer no caso do projeto contra adultização.
A urgência permite que um projeto vá a voto diretamente em plenário, sem passar por comissões, o que acelera sua tramitação. O projeto agora precisa ser aprovado no mérito pelos deputados.
A votação está prevista para esta quarta-feira (20). Caso seja aprovado, irá à sanção do presidente Lula (PT).
O projeto 2.2628 já foi aprovado no Senado. De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB), o texto estabelece responsabilização de plataformas por conteúdo criminoso e violento voltado a crianças e adolescentes.
Bolsonaristas ameaçam obstruir a votação do mérito. Argumentam que o projeto pode cercear a liberdade de expressão e impor censura. Mas Motta defende o texto e diz que há apoio majoritário na Câmara.
