Com 4 deputados presentes, Motta dribla oposição por PL contra adultização

A urgência foi aprovada a jato, antes que a oposição chegasse ao plenário. Quando viram, bolsonaristas passaram a reclamar, mas a votação já estava encerrada.

A votação foi simbólica, expediente em geral adotado para projetos consensuais. Nela, os deputados não precisam votar um por um. O presidente da sessão apenas orienta que "os que concordam permaneçam como se acham". Se não há reação majoritária no plenário, a matéria é aprovada.

Em requerimentos de urgência, qualquer deputado pode pedir que a votação seja nominal, com voto registrado de cada um. Mas não havia ninguém da oposição presente para fazer no caso do projeto contra adultização.

A urgência permite que um projeto vá a voto diretamente em plenário, sem passar por comissões, o que acelera sua tramitação. O projeto agora precisa ser aprovado no mérito pelos deputados.

A votação está prevista para esta quarta-feira (20). Caso seja aprovado, irá à sanção do presidente Lula (PT).

O projeto 2.2628 já foi aprovado no Senado. De autoria do senador Alessandro Vieira (MDB), o texto estabelece responsabilização de plataformas por conteúdo criminoso e violento voltado a crianças e adolescentes.