Em baixa, Motta consegue trégua e faz acordo com PL e PT contra adultização
Em momento de maior fragilidade política desde que assumiu a presidência da Câmara, o deputado Hugo Motta (Republicanos) conseguiu finalmente um momento de trégua e fechou uma composição ampla que incluiu do PL de Jair Bolsonaro ao PT do presidente Lula e até do PSOL para aprovar o projeto contra adultização nesta quarta-feira (20).
Motta se elegeu presidente com apoio do governo e da oposição, mas passou os últimos meses tentando um equilíbrio difícil entre ambos.
O projeto 2.628, que visa proteger crianças e adolescentes na internet, possibilitou um acordo entre setores antagônicos. Depois de uma manobra para aprovar sua urgência na terça-feira (19), Motta e aliados passaram a quarta-feira (20) negociando uma redação do agrado dos bolsonaristas, que ao mesmo tempo não afastasse o apoio do governo e a esquerda.
A oposição vinha ameaçando obstruir o projeto, alegando censura e cerceamento de liberdades nas plataformas de redes sociais. A demora em começar a votação criou um suspense e auxiliares chegaram a desconfiar que Motta seria obrigado a recuar e retirar o projeto de pauta.Mas, quando abriu a sessão, o presidente da Câmara indicou que tinha conseguido um acordo ao agradecer nominalmente deputados do PL que haviam passado a tarde em negociação.
Um dos principais pontos do PL atendidos pelo relator Jadyel Alencar, do mesmo partido Republicanos de Motta, diz respeito à autoridade nacional que vai gerenciar o conteúdo e aplicar punições. A nova redação tira do Poder Executivo a prerrogativa de instituir esse órgão.
"A agência nacional não será uma autoridade simplesmente escolhida pelo Executivo, mas uma agência criada por lei e cujo processo decisório deverá observar a Lei das Agências Reguladoras", comemorou a deputada bolsonarista Bia Kicis (PL-DF).
Outro ponto alterado menciona quais conteúdos poderão ser removidos das plataformas. O PL se viu contemplado com a substituição do termo "conteúdos ofensivos" por uma lista de violações passíveis de punição, entre as quais exploração e abuso sexual, violência física sistemática, práticas publicitárias predatórias e conteúdo pornográfico.
"Tirou-se a subjetividade e agora está devidamente tipificado", concluiu Kicis.
Além desses pontos, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) comemorou a definição de quem poderá fazer denúncias de conteúdos violadores dos direitos das crianças e adolescentes.
"Anteriormente, no relatório constava que todos poderiam denunciar e isso na internet ia gerar um bangue-bangue de denúncias. Jadyel tipificou quem pode denunciar", sublinhou Nikolas. Agora poderão fazer denúncias as vítimas, seus responsáveis legais, o Ministério Público e entidades de proteção desse público.
Ao declarar seu apoio ao projeto, Nikolas afirmou que "anteriormente não havia consenso, mas agora há. Houve equilíbrio, houve denominador comum e espero que o projeto não seja usado futuramente para algo pior".
Antes mesmo da votação, Motta comemorou o acordo. "Acompanhei de perto o esforço para chegarmos a esse momento de congraçamento, fruto de muito diálogo. Hoje a Câmara dos Deputados estará dizendo ao Brasil que, independentemente das diferenças políticas, estamos dizendo sim à proteção das crianças e adolescentes", discursou o presidente da Casa.
Do PT, a deputada Maria do Rosário agradeceu Motta por ter priorizado a votação do projeto 2.628 e elogiou os bolsonaristas.
"Sinceramente, meus amigos da oposição, fico satisfeitíssima por se aproximarem do razoável e do justo ao aprovarem essa matéria. Estamos unidos neste momento. Não apaga nossas diferenças, mas demonstra que o Parlamento pode viver momentos de alta política", discursou Rosário, sob aplausos.
Apesar das mudanças, o Novo isolou-se novamente e permaneceu contrário ao projeto.
