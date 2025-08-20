Em baixa, Motta consegue trégua e faz acordo com PL e PT contra adultização

A oposição vinha ameaçando obstruir o projeto, alegando censura e cerceamento de liberdades nas plataformas de redes sociais. A demora em começar a votação criou um suspense e auxiliares chegaram a desconfiar que Motta seria obrigado a recuar e retirar o projeto de pauta.Mas, quando abriu a sessão, o presidente da Câmara indicou que tinha conseguido um acordo ao agradecer nominalmente deputados do PL que haviam passado a tarde em negociação.

Um dos principais pontos do PL atendidos pelo relator Jadyel Alencar, do mesmo partido Republicanos de Motta, diz respeito à autoridade nacional que vai gerenciar o conteúdo e aplicar punições. A nova redação tira do Poder Executivo a prerrogativa de instituir esse órgão.

"A agência nacional não será uma autoridade simplesmente escolhida pelo Executivo, mas uma agência criada por lei e cujo processo decisório deverá observar a Lei das Agências Reguladoras", comemorou a deputada bolsonarista Bia Kicis (PL-DF).

Outro ponto alterado menciona quais conteúdos poderão ser removidos das plataformas. O PL se viu contemplado com a substituição do termo "conteúdos ofensivos" por uma lista de violações passíveis de punição, entre as quais exploração e abuso sexual, violência física sistemática, práticas publicitárias predatórias e conteúdo pornográfico.

"Tirou-se a subjetividade e agora está devidamente tipificado", concluiu Kicis.

Além desses pontos, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) comemorou a definição de quem poderá fazer denúncias de conteúdos violadores dos direitos das crianças e adolescentes.