Assine UOL
Thais Bilenky

Thais Bilenky

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

PL ameaça obstruir, mas Nikolas vê caminho para projeto contra adultização

Thais Bilenky
Colunista do UOL
Nikolas Ferreira (PL-MG) gravou vídeo sobre projeto da adultização
Nikolas Ferreira (PL-MG) gravou vídeo sobre projeto da adultização Imagem: Reprodução

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), aferra-se ao argumento da censura, mas a sua bancada de 88 deputados tem divergências.

O mineiro Nikolas Ferreira, o mais votado do Brasil, afirma que, com algumas mudanças, apoiaria o projeto 2.628, que implica as famílias e as plataformas no combate a crimes e violências cometidas contra crianças e adolescentes na internet.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), disse que o projeto será votado nesta quarta-feira (20).

Nikolas esteve com o relator do projeto na Câmara, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI), na terça-feira (19) e, ao longo de conversas durante o dia, colocou suas condições de apoio.

A primeira diz respeito à autoridade nacional a ser criada para ser responsável por garantir o respeito à lei.

Segundo a coluna apurou, Nikolas tem dito que essa autoridade deve estar ligada ao Poder Judiciário e não ao Executivo, como previsto no texto atual.

"A forma hoje como o PL 2.628 está não dá para votar a favor. Coloca tudo no Poder Executivo a regulamentação para uma autoridade nacional", afirmou o deputado nas redes sociais.

Outro ponto que Nikolas levanta é sobre quem estará apto a denunciar conteúdos. O deputado defende restringir essa prerrogativa à própria vítima, seus responsáveis legais, ao Ministério Público e organizações que atuem em defesa de crianças e adolescentes.

Entidades defendem ampliar para agentes de saúde pública, assistência social, defensorias e escolas, mas não veem empecilho nas colocações de Nikolas quanto ao tema.

Continua após a publicidade

O deputado, porém, não descarta apoiar o PL 2.628 e também responsabilizar plataformas.

"Estive conversando com o relator para que a gente amolde o texto para poder ficar um texto bom, que realmente puna pedófilos e faça de forma preventiva o cuidado com crianças e adolescentes na internet, incluindo as próprias plataformas também", afirmou.

Ele reclamou da aprovação da urgência do projeto na terça, "de forma simbólica e de forma bastante tratorada pelo presidente [Hugo Motta], de forma bastante deselegante. Deixei isso registrado".

Como a coluna mostrou, Motta driblou bolsonaristas e aprovou a urgência do projeto com o plenário esvaziado em poucos segundos.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.