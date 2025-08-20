PL ameaça obstruir, mas Nikolas vê caminho para projeto contra adultização
O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), aferra-se ao argumento da censura, mas a sua bancada de 88 deputados tem divergências.
O mineiro Nikolas Ferreira, o mais votado do Brasil, afirma que, com algumas mudanças, apoiaria o projeto 2.628, que implica as famílias e as plataformas no combate a crimes e violências cometidas contra crianças e adolescentes na internet.
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), disse que o projeto será votado nesta quarta-feira (20).
Nikolas esteve com o relator do projeto na Câmara, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI), na terça-feira (19) e, ao longo de conversas durante o dia, colocou suas condições de apoio.
A primeira diz respeito à autoridade nacional a ser criada para ser responsável por garantir o respeito à lei.
Segundo a coluna apurou, Nikolas tem dito que essa autoridade deve estar ligada ao Poder Judiciário e não ao Executivo, como previsto no texto atual.
"A forma hoje como o PL 2.628 está não dá para votar a favor. Coloca tudo no Poder Executivo a regulamentação para uma autoridade nacional", afirmou o deputado nas redes sociais.
Outro ponto que Nikolas levanta é sobre quem estará apto a denunciar conteúdos. O deputado defende restringir essa prerrogativa à própria vítima, seus responsáveis legais, ao Ministério Público e organizações que atuem em defesa de crianças e adolescentes.
Entidades defendem ampliar para agentes de saúde pública, assistência social, defensorias e escolas, mas não veem empecilho nas colocações de Nikolas quanto ao tema.
O deputado, porém, não descarta apoiar o PL 2.628 e também responsabilizar plataformas.
"Estive conversando com o relator para que a gente amolde o texto para poder ficar um texto bom, que realmente puna pedófilos e faça de forma preventiva o cuidado com crianças e adolescentes na internet, incluindo as próprias plataformas também", afirmou.
Ele reclamou da aprovação da urgência do projeto na terça, "de forma simbólica e de forma bastante tratorada pelo presidente [Hugo Motta], de forma bastante deselegante. Deixei isso registrado".
Como a coluna mostrou, Motta driblou bolsonaristas e aprovou a urgência do projeto com o plenário esvaziado em poucos segundos.
