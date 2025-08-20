PL ameaça obstruir, mas Nikolas vê caminho para projeto contra adultização

Nikolas esteve com o relator do projeto na Câmara, deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI), na terça-feira (19) e, ao longo de conversas durante o dia, colocou suas condições de apoio.

A primeira diz respeito à autoridade nacional a ser criada para ser responsável por garantir o respeito à lei.

Segundo a coluna apurou, Nikolas tem dito que essa autoridade deve estar ligada ao Poder Judiciário e não ao Executivo, como previsto no texto atual.

"A forma hoje como o PL 2.628 está não dá para votar a favor. Coloca tudo no Poder Executivo a regulamentação para uma autoridade nacional", afirmou o deputado nas redes sociais.

Outro ponto que Nikolas levanta é sobre quem estará apto a denunciar conteúdos. O deputado defende restringir essa prerrogativa à própria vítima, seus responsáveis legais, ao Ministério Público e organizações que atuem em defesa de crianças e adolescentes.

Entidades defendem ampliar para agentes de saúde pública, assistência social, defensorias e escolas, mas não veem empecilho nas colocações de Nikolas quanto ao tema.