Defesa de Augusto Heleno quer largar Jair Bolsonaro na fogueira

A defesa de general Augusto Heleno quer desabonar o julgamento, sugere que a acusação foi feita com alguma dose de má-fé e, mais importante, tenta comprovar um suposto afastamento do réu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, para livrar o cliente de associação à trama golpista. A linha da defesa é, em outras palavras, largar Bolsonaro na fogueira e salvar a pele de Heleno.

A sustentação oral do advogado Matheus Milanez foi em tom desafiador. Reclamou da forma como as provas de acusação foram disponibilizadas à defesa. Criticou a postura "inquisitória" do ministro relator, Alexandre de Moraes. Disse que depoimentos de testemunhas foram editados para servir a propósitos da acusação —"mas não tem problema", ironizou, e trouxe os trechos completos que lhe interessavam.

Milanez não se ocupou em rebater a existência de planos golpistas ou mesmo em mostrar que Bolsonaro não tinha intenções escusas.