Defesa de Augusto Heleno quer largar Jair Bolsonaro na fogueira
A defesa de general Augusto Heleno quer desabonar o julgamento, sugere que a acusação foi feita com alguma dose de má-fé e, mais importante, tenta comprovar um suposto afastamento do réu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, para livrar o cliente de associação à trama golpista. A linha da defesa é, em outras palavras, largar Bolsonaro na fogueira e salvar a pele de Heleno.
A sustentação oral do advogado Matheus Milanez foi em tom desafiador. Reclamou da forma como as provas de acusação foram disponibilizadas à defesa. Criticou a postura "inquisitória" do ministro relator, Alexandre de Moraes. Disse que depoimentos de testemunhas foram editados para servir a propósitos da acusação —"mas não tem problema", ironizou, e trouxe os trechos completos que lhe interessavam.
Milanez não se ocupou em rebater a existência de planos golpistas ou mesmo em mostrar que Bolsonaro não tinha intenções escusas.
O advogado tão somente procurou comprovar que o seu cliente, Augusto Heleno, não tinha nada a ver com o que, sim, estava acontecendo no prédio onde ele trabalhava, o Palácio do Planalto.
Como pá de cal, Milanez disse que o ex-ministro-chefe do GSI era favorável a que Bolsonaro tomasse a vacina contra a covid-19. Nem quanto a isso foi ouvido, indicou o advogado. Tudo para reforçar o argumento de que a influência do seu cliente sobre o então presidente se esvaziou antes de qualquer plano golpista começar a ser tramado.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.