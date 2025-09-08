Antes zeloso, Tarcísio agora implode relação com Moraes

"Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo neste país", discursou do carro de som. "Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer."

Até um passado não muito distante, contudo, Tarcísio investia na relação com Moraes.

Ao tomar posse no governo, nomeou o então delegado-geral da Polícia Civil de SP, Osvaldo Nico Gonçalves, como secretário-adjunto da Secretaria de Segurança Pública. A indicação foi vista como uma deferência ao ministro.

Em abril de 2024, Tarcísio consultou Moraes para escolher um nome para chefiar o Ministério Público paulista, como o UOL informou à época. O governador indicou Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, o menos votado da lista tríplice feita pela categoria, mas o preferido do ministro.

Moraes começou sua trajetória como promotor do Ministério Público paulista e mantém vínculos com a instituição até hoje. O ministro trabalha para exercer influência sobre a cúpula do MPSP.

Políticos paulistas relatam que o governador nunca escondeu o bom diálogo com Moraes, muito pelo contrário. Gostava de levar a fama de que fazia a ponte de Bolsonaro com o Supremo.