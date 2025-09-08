Assine UOL
Thais Bilenky

Thais Bilenky

Antes zeloso, Tarcísio agora implode relação com Moraes

Thais Bilenky
Colunista do UOL
Tarcísio de Freitas com Alexandre de Moraes, em Brasília, em dezembro de 2022
Tarcísio de Freitas com Alexandre de Moraes, em Brasília, em dezembro de 2022 Imagem: Pedro Ladeira/Folhapress

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidiu estressar a relação com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas antes a tinha como um ativo político.

Com o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela tentativa de golpe, o governador deixou de lado a postura mais comedida e foi para o tudo ou nada bolsonarista, em busca de se viabilizar como candidato a presidente.

Tarcísio entrou de cabeça na retórica contra o Supremo e Moraes e a favor da anistia aos réus da trama golpista. Sua participação no ato deste domingo, 7 de Setembro, na Avenida Paulista, marca uma virada na interlocução com Moraes.

"Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo neste país", discursou do carro de som. "Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer."

Até um passado não muito distante, contudo, Tarcísio investia na relação com Moraes.

Ao tomar posse no governo, nomeou o então delegado-geral da Polícia Civil de SP, Osvaldo Nico Gonçalves, como secretário-adjunto da Secretaria de Segurança Pública. A indicação foi vista como uma deferência ao ministro.

Em abril de 2024, Tarcísio consultou Moraes para escolher um nome para chefiar o Ministério Público paulista, como o UOL informou à época. O governador indicou Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, o menos votado da lista tríplice feita pela categoria, mas o preferido do ministro.

Moraes começou sua trajetória como promotor do Ministério Público paulista e mantém vínculos com a instituição até hoje. O ministro trabalha para exercer influência sobre a cúpula do MPSP.

Políticos paulistas relatam que o governador nunca escondeu o bom diálogo com Moraes, muito pelo contrário. Gostava de levar a fama de que fazia a ponte de Bolsonaro com o Supremo.

Mas a situação começou a mudar um ano atrás. Moraes seria homenageado com o Colar do Mérito do Órgão Especial do Ministério Público de SP. Marcou a cerimônia após consultar a agenda do governador.

Autoridades vieram de vários cantos. Os senadores Davi Alcolumbre (União-AP) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), entre outros, deslocaram-se para a cerimônia.

Na hora H, Tarcísio alegou uma incompatibilidade de agenda e não compareceu. Moraes não escondeu de aliados a irritação.

Neste domingo, enquanto Tarcísio subia no palanque para atacar Moraes e o STF, o ministro estava em Brasília focado no julgamento da trama golpista.

Moraes decidiu não voltar a São Paulo, sua base, para fazer ajustes finais de seu voto, que deverá ser lido a partir de terça-feira no Supremo.

Coube ao ministro Gilmar Mendes sair em defesa da instituição, vilipendiada pelos bolsonaristas radicais, entre os quais agora Tarcísio se enfileira.

