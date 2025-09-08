Antes zeloso, Tarcísio agora implode relação com Moraes
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) decidiu estressar a relação com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas antes a tinha como um ativo político.
Com o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela tentativa de golpe, o governador deixou de lado a postura mais comedida e foi para o tudo ou nada bolsonarista, em busca de se viabilizar como candidato a presidente.
Tarcísio entrou de cabeça na retórica contra o Supremo e Moraes e a favor da anistia aos réus da trama golpista. Sua participação no ato deste domingo, 7 de Setembro, na Avenida Paulista, marca uma virada na interlocução com Moraes.
"Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo neste país", discursou do carro de som. "Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer."
Até um passado não muito distante, contudo, Tarcísio investia na relação com Moraes.
Ao tomar posse no governo, nomeou o então delegado-geral da Polícia Civil de SP, Osvaldo Nico Gonçalves, como secretário-adjunto da Secretaria de Segurança Pública. A indicação foi vista como uma deferência ao ministro.
Em abril de 2024, Tarcísio consultou Moraes para escolher um nome para chefiar o Ministério Público paulista, como o UOL informou à época. O governador indicou Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, o menos votado da lista tríplice feita pela categoria, mas o preferido do ministro.
Moraes começou sua trajetória como promotor do Ministério Público paulista e mantém vínculos com a instituição até hoje. O ministro trabalha para exercer influência sobre a cúpula do MPSP.
Políticos paulistas relatam que o governador nunca escondeu o bom diálogo com Moraes, muito pelo contrário. Gostava de levar a fama de que fazia a ponte de Bolsonaro com o Supremo.
Mas a situação começou a mudar um ano atrás. Moraes seria homenageado com o Colar do Mérito do Órgão Especial do Ministério Público de SP. Marcou a cerimônia após consultar a agenda do governador.
Autoridades vieram de vários cantos. Os senadores Davi Alcolumbre (União-AP) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), entre outros, deslocaram-se para a cerimônia.
Na hora H, Tarcísio alegou uma incompatibilidade de agenda e não compareceu. Moraes não escondeu de aliados a irritação.
Neste domingo, enquanto Tarcísio subia no palanque para atacar Moraes e o STF, o ministro estava em Brasília focado no julgamento da trama golpista.
Moraes decidiu não voltar a São Paulo, sua base, para fazer ajustes finais de seu voto, que deverá ser lido a partir de terça-feira no Supremo.
Coube ao ministro Gilmar Mendes sair em defesa da instituição, vilipendiada pelos bolsonaristas radicais, entre os quais agora Tarcísio se enfileira.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.