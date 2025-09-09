Assine UOL
Thais Bilenky

Reportagem

Alcolumbre diz que trabalha por anistia alternativa 'há quatro meses'

Alcolumbre não quis comentar proposta de anistia do PL, de Jair Bolsonaro
Alcolumbre não quis comentar proposta de anistia do PL, de Jair Bolsonaro Imagem: Reproução

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse hoje que "está trabalhando há quatro meses" em um projeto alternativo de anistia para modular penas.

Seria um texto mais pontual e restrito do que o defendido pelos bolsonaristas na Câmara. Quanto ao projeto do PL, de Jair Bolsonaro, Alcolumbre se limitou a dizer "nada a declarar".

Caso um projeto de anistia passe na Câmara, precisaria ser aprovado no Senado para ir a sanção presidencial. Por isso, a posição de Alcolumbre é decisiva.

Uma hora antes, o ministro Flávio Dino afirmou que crimes contra o Estado democrático de Direito não são passíveis de anistia ao ler seu voto no julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal.

O tema da anistia passou praticamente batido na reunião de líderes da Câmara na manhã de hoje. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos), informou que poria textos menos polêmicos para votar nesta semana.

O PL então mencionou a anistia, mas o assunto não rendeu mais debates.

Na avaliação de deputados contrários, há maioria hoje para aprovar a anistia, mas Motta resiste a pautá-la.

O líder da oposição, deputado federal Zucco (PL-RS), disse que "só tem um motivo" para Motta não submeter a anistia ao plenário.

"Os líderes de diversas bancadas estão comprometidos; tem voto, está tudo pronto", afirmou Zucco, do plenário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, de onde acompanha o julgamento da trama golpista.

E qual seria o motivo?

Zucco aponta para a mesa onde ficam os ministros do Supremo.

"Não falei nada", brincou. "Uma batida aqui, uma operação ali...", ironizou o deputado.

