Alcolumbre diz que trabalha por anistia alternativa 'há quatro meses'
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), disse hoje que "está trabalhando há quatro meses" em um projeto alternativo de anistia para modular penas.
Seria um texto mais pontual e restrito do que o defendido pelos bolsonaristas na Câmara. Quanto ao projeto do PL, de Jair Bolsonaro, Alcolumbre se limitou a dizer "nada a declarar".
Caso um projeto de anistia passe na Câmara, precisaria ser aprovado no Senado para ir a sanção presidencial. Por isso, a posição de Alcolumbre é decisiva.
Uma hora antes, o ministro Flávio Dino afirmou que crimes contra o Estado democrático de Direito não são passíveis de anistia ao ler seu voto no julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal.
O tema da anistia passou praticamente batido na reunião de líderes da Câmara na manhã de hoje. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos), informou que poria textos menos polêmicos para votar nesta semana.
O PL então mencionou a anistia, mas o assunto não rendeu mais debates.
Na avaliação de deputados contrários, há maioria hoje para aprovar a anistia, mas Motta resiste a pautá-la.
O líder da oposição, deputado federal Zucco (PL-RS), disse que "só tem um motivo" para Motta não submeter a anistia ao plenário.
"Os líderes de diversas bancadas estão comprometidos; tem voto, está tudo pronto", afirmou Zucco, do plenário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, de onde acompanha o julgamento da trama golpista.
E qual seria o motivo?
Zucco aponta para a mesa onde ficam os ministros do Supremo.
"Não falei nada", brincou. "Uma batida aqui, uma operação ali...", ironizou o deputado.
