Alcolumbre diz que trabalha por anistia alternativa 'há quatro meses'

Uma hora antes, o ministro Flávio Dino afirmou que crimes contra o Estado democrático de Direito não são passíveis de anistia ao ler seu voto no julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal.

O tema da anistia passou praticamente batido na reunião de líderes da Câmara na manhã de hoje. O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos), informou que poria textos menos polêmicos para votar nesta semana.

O PL então mencionou a anistia, mas o assunto não rendeu mais debates.

Na avaliação de deputados contrários, há maioria hoje para aprovar a anistia, mas Motta resiste a pautá-la.

O líder da oposição, deputado federal Zucco (PL-RS), disse que "só tem um motivo" para Motta não submeter a anistia ao plenário.

"Os líderes de diversas bancadas estão comprometidos; tem voto, está tudo pronto", afirmou Zucco, do plenário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, de onde acompanha o julgamento da trama golpista.