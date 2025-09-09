Em intervalo, advogados veem condenação de réus da trama golpista liquidada

No breve intervalo pedido por Alexandre de Moraes durante o julgamento da trama golpista, advogados e deputados presentes à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consideraram duro o voto do ministro relator.

Um dos advogados de defesa reconheceu que os réus deixaram rastros de provas em suas ações, pressupondo que não haveria julgamento —sugerindo que contavam com o golpe consumado.

Para ele, a divergência indicada pelo ministro Luiz Fux se dará apenas na dosimetria, a definição das penas, e não na condenação em si, já dada como certa.