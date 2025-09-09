Em intervalo, advogados veem condenação de réus da trama golpista liquidada
No breve intervalo pedido por Alexandre de Moraes durante o julgamento da trama golpista, advogados e deputados presentes à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consideraram duro o voto do ministro relator.
Um dos advogados de defesa reconheceu que os réus deixaram rastros de provas em suas ações, pressupondo que não haveria julgamento —sugerindo que contavam com o golpe consumado.
Para ele, a divergência indicada pelo ministro Luiz Fux se dará apenas na dosimetria, a definição das penas, e não na condenação em si, já dada como certa.
Outro advogado afirma que a divergência indicada por Fux não deverá ter efeito prático para nenhum dos réus, apenas do ponto de vista político, da história que será contada.
O deputado Rogério Correia (PT-MG) disse que Moraes concatenou todos os réus e fatos de maneira contundente. Para Correia, só faltou mencionar o hacker que atuou a pedido da deputada Carla Zambelli (PL-SP), reuniu-se com o então presidente Jair Bolsonaro (PL) no Palácio do Alvorada e depois foi à sede do PL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.