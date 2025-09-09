Fux interrompe Moraes, reclama de Dino, ausenta-se 3 vezes antes de votar

A postura do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista durante a leitura do voto do relator Alexandre de Moraes conota divergência, mesmo antes de chegar a sua vez de se posicionar.

Logo no início da sessão desta terça-feira (9), Fux interrompe Moraes para dizer que trataria de preliminares (questionamentos das defesas) em seu voto, para sublinhar que discorda do entendimento majoritário de que o julgamento seja realizado pela Primeira Turma, e não pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.

Moraes responde que as preliminares foram votadas por unanimidade. Fux interrompe outra vez: "Durante o recebimento da denúncia. Estamos em julgamento".