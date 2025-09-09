Assine UOL
Fux interrompe Moraes, reclama de Dino, ausenta-se 3 vezes antes de votar

Thais Bilenky
Colunista do UOL

A postura do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista durante a leitura do voto do relator Alexandre de Moraes conota divergência, mesmo antes de chegar a sua vez de se posicionar.

Logo no início da sessão desta terça-feira (9), Fux interrompe Moraes para dizer que trataria de preliminares (questionamentos das defesas) em seu voto, para sublinhar que discorda do entendimento majoritário de que o julgamento seja realizado pela Primeira Turma, e não pelo plenário do Supremo Tribunal Federal.

Moraes responde que as preliminares foram votadas por unanimidade. Fux interrompe outra vez: "Durante o recebimento da denúncia. Estamos em julgamento".

Pouco depois dessa cena, Fux se levanta e se ausenta da sessão por cerca de dez minutos. Ainda deixaria o plenário mais uma vez.

Mais adiante, Fux reclama de uma interrupção feita pelo ministro Flávio Dino à leitura de Moraes.

Dino pediu a palavra dizendo que daria um minuto para Moraes tomar um gole de café e fez dois comentários.

Fux então cobra que se cumpra o combinado feito por todos na antessala da Primeira Turma, segundo a qual não seriam feitos apartes.

"Mas aparte foi feito a mim", rebate Moraes. "E eu não pedirei nenhum aparte durante o seu voto, pode dormir em paz", responde Dino.

A ministra Cármen Lúcia observa a cena com a mão no rosto.

Moraes retoma a leitura, e Dino e Fux cochicham.

Pouco depois Fux se levanta e deixa a sala pela terceira vez.

