Moraes capricha no 'voto instagramável', com frases de efeito e ironia
O ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento da trama golpista, lê seu voto na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal com performance propícia à produção de conteúdos para redes sociais.
Moraes recheou o relatório de frases de efeito e ironias. Lê com ares de dramatização, elevando o tom de voz quando quer dar ênfase a um trecho em particular. Reproduz trechos literais de conversas entre réus, inclusive e sobretudo aqueles em que ele próprio é citado. Repete frases que considera graves.
Moraes pronuncia seu voto olhando para a plateia presente à sessão.
Chegou a projetar uma apresentação em slides para ilustrar seu ponto.
Em momento de descontração, faz dobradinha com o ministro Flávio Dino, referindo-se a eles próprios com ironia.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.