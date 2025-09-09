Assine UOL
Thais Bilenky

Thais Bilenky

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Moraes capricha no 'voto instagramável', com frases de efeito e ironia

Thais Bilenky
Colunista do UOL
Ministro Alexandre de Moraes durante julgamento da trama golpista no STF
Ministro Alexandre de Moraes durante julgamento da trama golpista no STF Imagem: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento da trama golpista, lê seu voto na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal com performance propícia à produção de conteúdos para redes sociais.

Moraes recheou o relatório de frases de efeito e ironias. Lê com ares de dramatização, elevando o tom de voz quando quer dar ênfase a um trecho em particular. Reproduz trechos literais de conversas entre réus, inclusive e sobretudo aqueles em que ele próprio é citado. Repete frases que considera graves.

Moraes pronuncia seu voto olhando para a plateia presente à sessão.

Chegou a projetar uma apresentação em slides para ilustrar seu ponto.

Em momento de descontração, faz dobradinha com o ministro Flávio Dino, referindo-se a eles próprios com ironia.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.