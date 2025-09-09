Moraes capricha no 'voto instagramável', com frases de efeito e ironia

O ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento da trama golpista, lê seu voto na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal com performance propícia à produção de conteúdos para redes sociais.

Moraes recheou o relatório de frases de efeito e ironias. Lê com ares de dramatização, elevando o tom de voz quando quer dar ênfase a um trecho em particular. Reproduz trechos literais de conversas entre réus, inclusive e sobretudo aqueles em que ele próprio é citado. Repete frases que considera graves.

Moraes pronuncia seu voto olhando para a plateia presente à sessão.