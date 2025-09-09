Assine UOL
Motta só não pauta anistia para não confrontar STF, diz líder da oposição

Thais Bilenky
Colunista do UOL
23.mai.2023 - Tenente Coronel Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara
23.mai.2023 - Tenente Coronel Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara Imagem: 23.mai.2023 - Fátima Meira/Estadão Conteúdo

Bolsonarista, o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), diz que "só tem um motivo" para o presidente da casa Hugo Motta (Republicanos) não pôr o projeto da anistia para votar.

"Os líderes de diversas bancadas estão comprometidos; tem voto, está tudo pronto", afirma Zucco, do plenário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, de onde acompanha o julgamento da trama golpista.

E qual seria o motivo?

Zucco aponta para a mesa onde ficam os ministros do Supremo.

"Não falei nada", brinca. "Uma batida aqui, uma operação ali...", ironiza.

Hoje, Motta fará nova reunião de líderes e será pressionado mais uma vez a pautar o projeto de anistia.

Zucco, um dos deputados mais aguerridos da bancada bolsonarista, está sentado para assistir ao terceiro dia de julgamento ao lado de cinco deputados de esquerda: Rogério Correia (PT-MG), Ivan Valente (PSOL-SP), Talíria Petrone (PSOL-RJ), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Lindbergh Farias (PT-RJ).

Do lado da oposição, está sozinho.

