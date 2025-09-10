Advogados veem menção de Fux a mensalão como isca para influenciar Zanin

As defesas dos réus admitem, com sorrisos discretos, que nem eles esperavam que Fux fosse tão longe ao acolher os argumentos sustentados.

Dizem que, "a princípio", precisaria de dois votos pela absolvição para o caso ir a plenário, por meio dos chamados embargos infringentes —daí a expectativa sobre o voto de Zanin. Mas, a essa altura, não descartam novas reviravoltas.

Além de Zanin, falta votar a ministra Cármen Lúcia, sobre a qual há baixa expectativa de um voto favorável aos réus.

Fux indicou que vai absolver os réus por abolição violenta do Estado democrático de Direito, além de livrar os réus da imputação de dano qualificado ao patrimônio e organização criminosa armada.

Os outros dois crimes pelos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus foram denunciados são tentativa de golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado.

Advogados relatavam de manhã a "angústia" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); no final do dia, apostam que ele agora está animado.