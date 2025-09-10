Olhos nos olhos, Fux desafia Moraes e refastela bolsonarismo
Munido de uma variedade de cores de canetas grifa-texto devidamente posicionadas em um copo por um assessor antes da sessão em que lê seu voto na trama golpista, o ministro Luiz Fux deu bom dia aos presentes fora do microfone e repetiu a cortesia já com a palavra concedida.
Mencionou o humor peculiar do colega Flávio Dino, de quem reclamou na sessão da véspera, e pôs-se a gastar seu latim.
Pediu vênia para começar — expressão de cortesia para discordar em juridiquês. Anunciou "um introito" (introdução) para definir a "missão precípua" (essencial) do Supremo Tribunal Federal.
Sublinhou a necessidade de objetividade para os julgamentos, isentos de preferências políticas, afastados dos "clamores populares".
Fux ganhou protagonismo ao longo do processo com posições divergentes em questões centrais do processo, daí que o voto desta quarta-feira (10) se tornou um dos, senão o mais aguardado da Primeira Turma.
Na terça, estava inquieto, levantou-se três vezes durante o voto do relator Alexandre de Moraes, o interrompeu e anunciou que discordaria em seu voto.
A primeira divergência de Fux é sobre a competência do Supremo para fazer o julgamento da trama golpista. Para o ministro, o processo deveria correr em outra instância do Judiciário, dado que os réus já não exercem os cargos com prerrogativa de foro.
"Estamos diante de incompetência absoluta, impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo", exarou. Pediu, então, a anulação do processo —muito embora tenha votado em centenas de julgamentos de condenados pelo 8/1.
Passou à segunda preliminar (questionamento): se fosse para ser julgado no Supremo, que o fosse no plenário, e não na turma.
Os demais ministros —Moraes, Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin— permaneceram com os olhos baixos, assim como o procurador-geral da República, Paulo Gonet.
Passou a tratar da prática conhecida como "document dumping", que se dá quando há documentos em abundância e tempo escasso para examiná-los. Na trama golpista, segundo Fux, são 70 terabytes —ou bilhões de páginas— sem índice ou identificação por temas, prejudicando o acesso pleno das defesas.
E, em meio ao juridiquês, olhou fundo nos olhos de Moraes, e falou em português: "Estou evitando citar nomes dos colegas, acho desconfortável e deselegante".
Silêncio.
Com o "tsunami de dados", Fux disse que teve dificuldade de fazer o voto, apontou cerceamento do direito de defesa e pediu pela segunda vez a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia.
Quanto à validade da delação do tenente-coronel de Mauro Cid, Fux —desta vez— concordou com Moraes e anunciou sua posição de novo olhando em seus olhos. "Me parece desproporcional a anulação da delação, acolho a conclusão do relator", votou.
Em seguida, restabeleceu a ordem vigente da Primeira Turma e voltou a questionar a posição de Moraes. Fux defendeu suspender a ação contra o réu Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin, hoje deputado federal.
E essas foram só as preliminares. Agora é que começa o mérito. Como se fosse pouco.
