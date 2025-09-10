Olhos nos olhos, Fux desafia Moraes e refastela bolsonarismo

Sublinhou a necessidade de objetividade para os julgamentos, isentos de preferências políticas, afastados dos "clamores populares".

Fux ganhou protagonismo ao longo do processo com posições divergentes em questões centrais do processo, daí que o voto desta quarta-feira (10) se tornou um dos, senão o mais aguardado da Primeira Turma.

Na terça, estava inquieto, levantou-se três vezes durante o voto do relator Alexandre de Moraes, o interrompeu e anunciou que discordaria em seu voto.

A primeira divergência de Fux é sobre a competência do Supremo para fazer o julgamento da trama golpista. Para o ministro, o processo deveria correr em outra instância do Judiciário, dado que os réus já não exercem os cargos com prerrogativa de foro.

"Estamos diante de incompetência absoluta, impassível de ser desprezada como vício intrínseco ao processo", exarou. Pediu, então, a anulação do processo —muito embora tenha votado em centenas de julgamentos de condenados pelo 8/1.

Passou à segunda preliminar (questionamento): se fosse para ser julgado no Supremo, que o fosse no plenário, e não na turma.