Barroso vestiu toga no anúncio do veredito em gesto visto como de aprovação

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, decidiu assistir in loco, da Primeira Turma, à última sessão do julgamento da trama golpista, ontem.

Gilmar Mendes fez o mesmo.

O ministro Cristiano Zanin, presidente da turma, pediu que Barroso subisse e ficasse na tribuna, ao lado dos demais membros do colegiado —Alexandre de Moraes, Cármem Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.