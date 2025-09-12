Assine UOL
Thais Bilenky

Thais Bilenky

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Barroso vestiu toga no anúncio do veredito em gesto visto como de aprovação

Thais Bilenky
Colunista do UOL
Barroso vestiu toga para o momento de proclamação do veredito e o discurso no fim do julgamento
Barroso vestiu toga para o momento de proclamação do veredito e o discurso no fim do julgamento Imagem: Reprodução/TV Justiça

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, decidiu assistir in loco, da Primeira Turma, à última sessão do julgamento da trama golpista, ontem.

Gilmar Mendes fez o mesmo.

O ministro Cristiano Zanin, presidente da turma, pediu que Barroso subisse e ficasse na tribuna, ao lado dos demais membros do colegiado —Alexandre de Moraes, Cármem Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

A única cadeira disponível era a da secretária da turma, responsável pelas atas das sessões.

Barroso a substituiu. Estava de paletó, na condição de "espectador". Mas a regra do Supremo prevê que se use a toga quando na tribuna.

O cerimonial foi buscar a toga de Barroso, que chegou bem a tempo da proclamação do resultado.

Advogados atentos interpretaram como um gesto de respaldo ao veredito, comunicando que a presidência não interferiria no julgamento, mas apoiava a proclamação.

Coincidências não existem, pero que las hay las hay.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.