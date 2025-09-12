Barroso vestiu toga no anúncio do veredito em gesto visto como de aprovação
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, decidiu assistir in loco, da Primeira Turma, à última sessão do julgamento da trama golpista, ontem.
Gilmar Mendes fez o mesmo.
O ministro Cristiano Zanin, presidente da turma, pediu que Barroso subisse e ficasse na tribuna, ao lado dos demais membros do colegiado —Alexandre de Moraes, Cármem Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.
A única cadeira disponível era a da secretária da turma, responsável pelas atas das sessões.
Barroso a substituiu. Estava de paletó, na condição de "espectador". Mas a regra do Supremo prevê que se use a toga quando na tribuna.
O cerimonial foi buscar a toga de Barroso, que chegou bem a tempo da proclamação do resultado.
Advogados atentos interpretaram como um gesto de respaldo ao veredito, comunicando que a presidência não interferiria no julgamento, mas apoiava a proclamação.
Coincidências não existem, pero que las hay las hay.
