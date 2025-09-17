Plenário está dividido, mas Motta promete votar anistia hoje, diz Nikolas
O deputado Nikolas Ferreira (PL) disse à coluna hoje que a contagem de votos da oposição para aprovar a urgência da anistia "está apertada".
Segundo ele, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), comprometeu-se a pautar o projeto mesmo assim.
Para aprovar a urgência, é necessário 257 votos. O deputado do PL não quis cravar com quantos votos favoráveis conta, mas reconheceu a complexidade de uma eventual aprovação.
Segundo Nikolas e outros deputados, o centrão promete cobrar o PT por ter orientado a bancada a votar contra a PEC da Blindagem, na véspera, mas quem pode pagar a fatura é a população mais pobre.
Articuladores da Câmara dizem que a posição do partido do presidente Lula deve respingar na votação da medida provisória do setor elétrico.
A medida, que mantém a isenção da conta de energia para famílias em vulnerabilidade social, é uma das apostas do governo para a eleição de 2026.
"O PT complicou a MP da tarifa setor elétrico, mais até que a anistia", diz Doutor Luizinho, líder do PP.
Luizinho estima que o plenário aprovará a urgência da anistia também nesta quarta e só então se inicia a discussão sobre o texto que beneficiaria condenados pelo 8 de Janeiro e eventualmente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A Câmara tem duas iniciativas. O bolsonarismo trabalha por uma anistia ampla e irrestrita a todos os réus e condenados pela trama golpista.
Outra proposta, encampada por exemplo pelo próprio PP, diminuiria penas, mas com efeitos mais pontuais. Segundo Luizinho, essa ideia seria mais facilmente negociada com o Senado.
Segundo articuladores governistas, o projeto "modulado" do centrão é mais favorável a Bolsonaro que o texto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
A proposta do centrão da Câmara, segundo petistas, reduziria a pena de Bolsonaro de 27 para 19 anos de prisão.
Para o deputado Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, a urgência da anistia "de hoje não passa".
Motta acertou com as bancadas que votaria a medida na semana seguinte ao julgamento de Bolsonaro, de acordo com Paulinho.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.