Plenário está dividido, mas Motta promete votar anistia hoje, diz Nikolas

Segundo Nikolas e outros deputados, o centrão promete cobrar o PT por ter orientado a bancada a votar contra a PEC da Blindagem, na véspera, mas quem pode pagar a fatura é a população mais pobre.

Articuladores da Câmara dizem que a posição do partido do presidente Lula deve respingar na votação da medida provisória do setor elétrico.

A medida, que mantém a isenção da conta de energia para famílias em vulnerabilidade social, é uma das apostas do governo para a eleição de 2026.

"O PT complicou a MP da tarifa setor elétrico, mais até que a anistia", diz Doutor Luizinho, líder do PP.

Luizinho estima que o plenário aprovará a urgência da anistia também nesta quarta e só então se inicia a discussão sobre o texto que beneficiaria condenados pelo 8 de Janeiro e eventualmente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Câmara tem duas iniciativas. O bolsonarismo trabalha por uma anistia ampla e irrestrita a todos os réus e condenados pela trama golpista.