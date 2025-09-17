Assine UOL
Plenário está dividido, mas Motta promete votar anistia hoje, diz Nikolas

Thais Bilenky
Colunista do UOL
Deputado não quis cravar com quantos votos favoráveis conta para aprovar a urgência
Deputado não quis cravar com quantos votos favoráveis conta para aprovar a urgência Imagem: Mário Agra/Câmara dos Deputados

O deputado Nikolas Ferreira (PL) disse à coluna hoje que a contagem de votos da oposição para aprovar a urgência da anistia "está apertada".

Segundo ele, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), comprometeu-se a pautar o projeto mesmo assim.

Para aprovar a urgência, é necessário 257 votos. O deputado do PL não quis cravar com quantos votos favoráveis conta, mas reconheceu a complexidade de uma eventual aprovação.

Segundo Nikolas e outros deputados, o centrão promete cobrar o PT por ter orientado a bancada a votar contra a PEC da Blindagem, na véspera, mas quem pode pagar a fatura é a população mais pobre.

Articuladores da Câmara dizem que a posição do partido do presidente Lula deve respingar na votação da medida provisória do setor elétrico.

A medida, que mantém a isenção da conta de energia para famílias em vulnerabilidade social, é uma das apostas do governo para a eleição de 2026.

"O PT complicou a MP da tarifa setor elétrico, mais até que a anistia", diz Doutor Luizinho, líder do PP.

Luizinho estima que o plenário aprovará a urgência da anistia também nesta quarta e só então se inicia a discussão sobre o texto que beneficiaria condenados pelo 8 de Janeiro e eventualmente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Câmara tem duas iniciativas. O bolsonarismo trabalha por uma anistia ampla e irrestrita a todos os réus e condenados pela trama golpista.

Outra proposta, encampada por exemplo pelo próprio PP, diminuiria penas, mas com efeitos mais pontuais. Segundo Luizinho, essa ideia seria mais facilmente negociada com o Senado.

Segundo articuladores governistas, o projeto "modulado" do centrão é mais favorável a Bolsonaro que o texto do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

A proposta do centrão da Câmara, segundo petistas, reduziria a pena de Bolsonaro de 27 para 19 anos de prisão.

Para o deputado Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, a urgência da anistia "de hoje não passa".

Motta acertou com as bancadas que votaria a medida na semana seguinte ao julgamento de Bolsonaro, de acordo com Paulinho.

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

