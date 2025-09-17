'Teria feito o mesmo', diz Cunha sobre manobra de Motta na PEC da Blindagem
O ex-deputado federal Eduardo Cunha aprova a manobra regimental que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), fez para aprovar o voto secreto na PEC da Blindagem.
"Tem base regimental, então certamente foi acertado", diz Cunha. "Já fiz isso várias vezes."
A manobra é a chamada emenda aglutinativa, por meio da qual o presidente da Câmara botou para votar pela segunda vez uma matéria derrotada na véspera e assim a aprovou.
Cunha adotou o procedimento em 2015 quando era ele o presidente da Casa. Tentou aprovar a redução da maioridade penal para 16 anos. Obteve 303 votos a favor —cinco a menos do necessário para aprovar uma PEC em plenário.
Cunha esperou um dia e botou a emenda aglutinativa para pautar a medida de novo. Com 323 votos, conseguiu.
O ex-deputado diz que não conhece em detalhes a PEC da Blindagem, que torna obrigatória a aprovação pelo Congresso da abertura de processos criminais contra seus membros. "Mas, em abstrato, cabe sim", opina.
Cunha afirma que Motta é "seu amigo pessoal", mas que não exerce ascendência sobre ele. O atual presidente da Câmara era um aliado no mandato do antecessor.
"Veja bem, não tem como comparar presidente. Cada um tem sua característica, tem seu jeito, tem sua situação. [Motta] Está conduzindo do jeito que ele acha, mas está conduzindo bem. Não teria nenhum problema, não", diz.
"Talvez eu tivesse feito a mesma coisa hoje", admite.
Cunha aposta que as ações no Supremo contestando a aprovação da emenda aglutinativa não vão prosperar.
"Quando fiz [no caso da redução da maioridade penal], tiveram três ações no Supremo. Eu ganhei todas", lembra.
Com a PEC da Blindagem, Motta mostra força, na opinião do ex-deputado, a despeito da avaliação recorrente de colegas de plenário da fragilidade do atual presidente.
"Está dando prova que esta aprovando o que ele quer com a PEC", rebate Cunha. "Não o vi ser derrotado ainda."
O ex-deputado pretende voltar à Câmara se lançando candidato não mais pelo Rio de Janeiro, mas agora por Minas Gerais.
