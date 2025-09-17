Assine UOL
Thais Bilenky

Thais Bilenky

'Teria feito o mesmo', diz Cunha sobre manobra de Motta na PEC da Blindagem

Eduardo Cunha diz que Motta tem mostrado força como presidente da Câmara
Eduardo Cunha diz que Motta tem mostrado força como presidente da Câmara Imagem: Wilson Dias/Agência Brasil

O ex-deputado federal Eduardo Cunha aprova a manobra regimental que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), fez para aprovar o voto secreto na PEC da Blindagem.

"Tem base regimental, então certamente foi acertado", diz Cunha. "Já fiz isso várias vezes."

A manobra é a chamada emenda aglutinativa, por meio da qual o presidente da Câmara botou para votar pela segunda vez uma matéria derrotada na véspera e assim a aprovou.

Cunha adotou o procedimento em 2015 quando era ele o presidente da Casa. Tentou aprovar a redução da maioridade penal para 16 anos. Obteve 303 votos a favor —cinco a menos do necessário para aprovar uma PEC em plenário.

Cunha esperou um dia e botou a emenda aglutinativa para pautar a medida de novo. Com 323 votos, conseguiu.

O ex-deputado diz que não conhece em detalhes a PEC da Blindagem, que torna obrigatória a aprovação pelo Congresso da abertura de processos criminais contra seus membros. "Mas, em abstrato, cabe sim", opina.

Cunha afirma que Motta é "seu amigo pessoal", mas que não exerce ascendência sobre ele. O atual presidente da Câmara era um aliado no mandato do antecessor.

"Veja bem, não tem como comparar presidente. Cada um tem sua característica, tem seu jeito, tem sua situação. [Motta] Está conduzindo do jeito que ele acha, mas está conduzindo bem. Não teria nenhum problema, não", diz.

"Talvez eu tivesse feito a mesma coisa hoje", admite.

Cunha aposta que as ações no Supremo contestando a aprovação da emenda aglutinativa não vão prosperar.

"Quando fiz [no caso da redução da maioridade penal], tiveram três ações no Supremo. Eu ganhei todas", lembra.

Com a PEC da Blindagem, Motta mostra força, na opinião do ex-deputado, a despeito da avaliação recorrente de colegas de plenário da fragilidade do atual presidente.

"Está dando prova que esta aprovando o que ele quer com a PEC", rebate Cunha. "Não o vi ser derrotado ainda."

O ex-deputado pretende voltar à Câmara se lançando candidato não mais pelo Rio de Janeiro, mas agora por Minas Gerais.

