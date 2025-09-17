'Teria feito o mesmo', diz Cunha sobre manobra de Motta na PEC da Blindagem

Cunha adotou o procedimento em 2015 quando era ele o presidente da Casa. Tentou aprovar a redução da maioridade penal para 16 anos. Obteve 303 votos a favor —cinco a menos do necessário para aprovar uma PEC em plenário.

Cunha esperou um dia e botou a emenda aglutinativa para pautar a medida de novo. Com 323 votos, conseguiu.

O ex-deputado diz que não conhece em detalhes a PEC da Blindagem, que torna obrigatória a aprovação pelo Congresso da abertura de processos criminais contra seus membros. "Mas, em abstrato, cabe sim", opina.

Cunha afirma que Motta é "seu amigo pessoal", mas que não exerce ascendência sobre ele. O atual presidente da Câmara era um aliado no mandato do antecessor.

"Veja bem, não tem como comparar presidente. Cada um tem sua característica, tem seu jeito, tem sua situação. [Motta] Está conduzindo do jeito que ele acha, mas está conduzindo bem. Não teria nenhum problema, não", diz.

"Talvez eu tivesse feito a mesma coisa hoje", admite.