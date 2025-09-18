Relator da anistia promete ouvir ‘especialmente’ o centro para fechar texto

O relator da anistia na Câmara, Paulinho da Força (SD-SP), diz que o projeto não está pronto e será resultado de muita conversa com todas partes.

"Vou conversar com todos os partidos, vou conversar com o governo, com a oposição, com o centro especialmente e tentar construir esse texto o mais rápido possível", disse Paulinho à coluna.

A Câmara aprovou a urgência da anistia na quarta-feira, 17, e nesta quinta-feira, 18, o presidente Hugo Motta (Republicanos) indicou Paulinho o relator.