Voto de esquerda pela PEC da Blindagem é autoimolação, diz decano do PSOL

"Partidos de esquerda, população, repudiem essa anistia falsa, fajuta, travestida de pacificação, porque o centrão somado à extrema direita são perversos, nocivos a ao interesse público", opina Valente.

A proposta de anistia, agora chamada de dosimetria, por visar à redução de penas dos condenados pela trama golpista, é um projeto de lei, que é aprovado por maioria simples nas duas Casas. Para o deputado, isso aumenta as chances de mudanças no texto que venha a ser apresentado.

"O centrão pode mexer nisso e até liberar o [ex-presidente Jair] Bolsonaro. Anistia. Que vai ser barrada no Supremo certamente, mas o principal é a agitação, é o golpe continuado", afirma.

"Por isso é preciso desfazer desde já a ideia de dosimetria, redução de pena. Mais de 550 daqueles que quebraram a Praça dos Três Poderes pegaram dois anos de cadeia, pagaram multa e já saíram. Tem 140 ainda. Mas vão acertar uma dosimetria com advogado. Não é hora de ficar discutindo uma semana depois de votar a condenação de Bolsonaro e sua quadrilha. O 11 de setembro de 2025 é um dia histórico para o Brasil liquidar com a impunidade e a tutela militar."