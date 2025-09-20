Voto de esquerda pela PEC da Blindagem é autoimolação, diz decano do PSOL
Um dos mais longevos da Câmara, o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) diz que os colegas de esquerda que votaram a favor da PEC da Blindagem cometeram "um erro grave" ao votarem a favor da PEC da Blindagem, aprovada na Câmara nesta semana.
"Parlamentares de esquerda —do PT, do PSB, do PDT— que votaram a favor não têm mais como se explicar. Praticaram uma autoimolação. É um erro grave", diz Valente, deputado desde 1995.
Ele cobra cuidado "com as armadilhas" de quem articula anistia aos condenados do 8/1, cuja urgência foi aprovada logo depois da PEC da Blindagem passar no plenário.
"Partidos de esquerda, população, repudiem essa anistia falsa, fajuta, travestida de pacificação, porque o centrão somado à extrema direita são perversos, nocivos a ao interesse público", opina Valente.
A proposta de anistia, agora chamada de dosimetria, por visar à redução de penas dos condenados pela trama golpista, é um projeto de lei, que é aprovado por maioria simples nas duas Casas. Para o deputado, isso aumenta as chances de mudanças no texto que venha a ser apresentado.
"O centrão pode mexer nisso e até liberar o [ex-presidente Jair] Bolsonaro. Anistia. Que vai ser barrada no Supremo certamente, mas o principal é a agitação, é o golpe continuado", afirma.
"Por isso é preciso desfazer desde já a ideia de dosimetria, redução de pena. Mais de 550 daqueles que quebraram a Praça dos Três Poderes pegaram dois anos de cadeia, pagaram multa e já saíram. Tem 140 ainda. Mas vão acertar uma dosimetria com advogado. Não é hora de ficar discutindo uma semana depois de votar a condenação de Bolsonaro e sua quadrilha. O 11 de setembro de 2025 é um dia histórico para o Brasil liquidar com a impunidade e a tutela militar."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.