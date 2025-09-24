Senado inclui novo jabuti para livrar refrigerante de 'imposto do pecado'

A emenda foi aprovada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e agora deverá ser votada no plenário do Senado, na terça-feira que vem, dia 30 de setembro.

A expectativa é que seja aprovada. "Apesar do posicionamento contrário da sociedade civil e do Ministério da Saúde, o Senado deve aprovar o PLP 108/24 com a emenda jabuti acatada pelo senador Eduardo Braga, que torna inefetivo o imposto seletivo para as bebidas açucaradas. Trata-se de mais um ataque do senador e do lobby da indústria à saúde da população brasileira", disse Marcello Baird, coordenador de advocacy da ACT Promoção da Saúde.

O projeto em votação trata originalmente sobre o comitê gestor do sistema tributário, autoridade nacional a ser instituída para acompanhar a mudança nos impostos decorrente da reforma tributária sobre o consumo, aprovada em 2024.

A discussão não tratava de alíquotas, que somente deveriam ser discutidas em um novo projeto específico ainda a ser enviado pelo governo federal.

A regulamentação da reforma tributária finalizada em 2024 estabeleceu que bebidas açucaradas, tabaco e álcool entrariam no imposto seletivo, ou "imposto do pecado", a ter alíquota a ser definida mais alta que a padrão para inibir o consumo de produtos nocivos à saúde.

A porcentagem exata para cada produto vai ser debatida no projeto que o governo ainda vai enviar. Os cálculos que estão sendo feitos preveem uma alíquota padrão de 28% do novo IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que unificou os impostos sobre consumo.