Senado inclui novo jabuti para livrar refrigerante de 'imposto do pecado'
Senadores incluíram uma emenda de contrabando, um jabuti, num projeto sobre a regulamentação da reforma tributária que, se aprovada, reduzirá o impacto do chamado "imposto do pecado" sobre bebidas açucaradas, especialmente refrigerantes.
A emenda é criticada por entidades de defesa da saúde pública e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Nesta semana, a OMS (Organização Mundial da Saúde) soltou um comunicado denunciando o lobby da indústria de produtos ultraprocessados como refrigerantes, além de tabaco e álcool, em escala mundial.
A emenda, de autoria do senador Izalci Lucas (PL-DF), foi incorporada pelo relator do projeto, Eduardo Braga (MDB-AM). É o chamado jabuti, porque o teor do texto acrescentado não tem relação com o conteúdo original. Braga poderia ter rejeitado a emenda, mas decidiu incluí-la no texto que levou a voto.
A emenda foi aprovada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e agora deverá ser votada no plenário do Senado, na terça-feira que vem, dia 30 de setembro.
A expectativa é que seja aprovada. "Apesar do posicionamento contrário da sociedade civil e do Ministério da Saúde, o Senado deve aprovar o PLP 108/24 com a emenda jabuti acatada pelo senador Eduardo Braga, que torna inefetivo o imposto seletivo para as bebidas açucaradas. Trata-se de mais um ataque do senador e do lobby da indústria à saúde da população brasileira", disse Marcello Baird, coordenador de advocacy da ACT Promoção da Saúde.
O projeto em votação trata originalmente sobre o comitê gestor do sistema tributário, autoridade nacional a ser instituída para acompanhar a mudança nos impostos decorrente da reforma tributária sobre o consumo, aprovada em 2024.
A discussão não tratava de alíquotas, que somente deveriam ser discutidas em um novo projeto específico ainda a ser enviado pelo governo federal.
A regulamentação da reforma tributária finalizada em 2024 estabeleceu que bebidas açucaradas, tabaco e álcool entrariam no imposto seletivo, ou "imposto do pecado", a ter alíquota a ser definida mais alta que a padrão para inibir o consumo de produtos nocivos à saúde.
A porcentagem exata para cada produto vai ser debatida no projeto que o governo ainda vai enviar. Os cálculos que estão sendo feitos preveem uma alíquota padrão de 28% do novo IVA (Imposto sobre Valor Agregado), que unificou os impostos sobre consumo.
Entidades setoriais como a ACT Promoção da Saúde sugerem uma taxação de 20% sobre bebidas açucaradas somada à alíquota padrão do IVA. Os refrigerantes, nessa conta, teriam carga tributária de 48%.
A emenda de Izalci, porém, limita o imposto seletivo de bebidas açucaradas a 2% —o que reduziria a carga para refrigerantes a 30%, a se confirmar os 28% do IVA.
É a segunda vez que senadores tentam manobrar para livrar a indústria de refrigerantes de impostos mais pesados. O plenário chegou a tirar refrigerantes do "imposto do pecado", mas a medida foi revertida na Câmara. Braga também era o relator na ocasião.
Da forma como é tributado hoje, o refrigerante paga menos imposto do que água mineral, segundo cálculo da Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais (Abinam). O concentrado, principal matéria-prima dos refrigerantes, é, em diversos casos, produzido na Zona Franca de Manaus, que isenta de IPI as fabricantes, que em outros estados pagam alíquota de 8% do imposto.
A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) apresentou uma emenda para derrubar o teto de 2% sobre refrigerantes, argumentando que o objetivo de incluir esses produtos no imposto seletivo é justamente inibir o seu consumo.
Bebidas açucaradas são uma das maiores vilãs na incidência cada vez maior de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer.
Em sua emenda, Izalci Lucas defende o teto de 2% para que "o setor não seja onerado de forma excessiva". "Essa medida garantirá que o produto continue sujeito à tributação, sem impor uma carga desproporcional que comprometa a viabilidade econômica da indústria e o poder de compra das famílias de menor renda, que invariavelmente seriam afetadas pelo efeito regressivo do imposto seletivo", justifica Lucas.
Procurado por meio de sua assessoria, o senador Eduardo Braga não quis se posicionar. "A emenda não é do relator", alegou.
Um texto encaminhado por sua assessoria argumenta que a mudança evita "um repentino e significativo aumento da carga tributária sobre os produtos listados, permitindo uma transição menos traumática".
Depois de passar pelo Senado, o projeto voltará para a Câmara, onde pode ser alterado outra vez.
