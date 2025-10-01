Assine UOL
Thais Bilenky

Thais Bilenky

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Reportagem

Ao criticar isenção de IR, deputado milionário reclama de preço de iPhone

Thais Bilenky
Colunista do UOL
Deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB)
Deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) Imagem: Divulgação

O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, falou contrariamente ao projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000, alegando que taxar os mais ricos acentuaria as supostas injustiças contra o "andar de cima".

"Os senhores viram agora o lançamento do iPhone, a maior propaganda do mundo. Pagamos o segundo mais caro iPhone do planeta. Todo mundo aqui anda de carro. Pagamos o carro mais caro do planeta. Não é justo. Isso é um escárnio com o suado dinheiro do contribuinte", reclamou Cabo Gilberto Silva.

O deputado declarou mais de R$ 1 milhão em patrimônio pessoal na eleição de 2022, incluindo cinco imóveis, dois carros e R$ 100 mil aplicados em Letra de Crédito Imobiliário (LCI), que era isento de Imposto de Renda até semanas atrás.

Na sessão desta quarta-feira (1º), Cabo Gilberto Silva disse que a compensação da isenção de IR não deveria recair sobre os mais ricos, como proposto pelo relator, deputado Arthur Lira (PP-AL).

"Como será a compensação? Será [com] o governo federal tendo vergonha na cara e reduzindo gastos. Ele quer fazer isso? Não. Mas colocou seu ministro da propaganda para colocar a população contra os parlamentares", reclamou.

Gilberto Silva votou a favor da PEC da Blindagem, que dificultava investigações de parlamentares e motivou manifestações em todo o país contra a Câmara.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.