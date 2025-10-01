Ao criticar isenção de IR, deputado milionário reclama de preço de iPhone

O deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, falou contrariamente ao projeto que isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5.000, alegando que taxar os mais ricos acentuaria as supostas injustiças contra o "andar de cima".

"Os senhores viram agora o lançamento do iPhone, a maior propaganda do mundo. Pagamos o segundo mais caro iPhone do planeta. Todo mundo aqui anda de carro. Pagamos o carro mais caro do planeta. Não é justo. Isso é um escárnio com o suado dinheiro do contribuinte", reclamou Cabo Gilberto Silva.

O deputado declarou mais de R$ 1 milhão em patrimônio pessoal na eleição de 2022, incluindo cinco imóveis, dois carros e R$ 100 mil aplicados em Letra de Crédito Imobiliário (LCI), que era isento de Imposto de Renda até semanas atrás.