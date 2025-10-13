Trump viu fraqueza de Netanyahu ao forçar cessar-fogo, diz historiadora

A historiadora Fania Oz-Salzberger, uma ativista e voz ativa das manifestações que reuniram centenas de milhares de pessoas em Israel contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, comemorou o cessar-fogo entre Israel e o Hamas em uma palestra na noite deste domingo (13) em São Paulo.

Filha do renomado escritor israelense Amós Oz (1939-2018), Fania atribuiu o acordo ao presidente americano Donald Trump, a quem chamou de "força da natureza, que não tem moralidade, não é de direita ou de esquerda, sem ideologia ou padrão moral".

"Ele é uma força, uma força muito autocentrada, mas ele reconhece e respeita outras forças", disse. "Ele percebeu que Netanyahu não é tão forte, que pode ser bem fraco, covarde, indeciso e egoísta. Mas a sociedade civil israelense é uma força poderosa efetiva, que põe 500 mil pessoas para protestar nas ruas. Sendo ele próprio um homem de poder, Donald Trump respeita quem tem poder e começou a nos respeitar."