Bradesco, Itaú e Santander deveriam ressarcir aposentados

Vítimas de todo país foram à Justiça em mais de 100 mil processos contra seis grupos de financeiras ou clubes de benefício acusados de tungar correntistas por meio dos bancos.

E quem lucra não é apenas a empresa que solicitou o débito — o banco onde o aposentado tem conta cobra dessa empresa uma tarifa por cada cobrança automática realizada.

Galípolo, que já foi presidente de banco, pode ter mais pressa para resolver o problema se olhar para fotos e assinaturas das carteiras de identidade de vítimas, anexadas aos processos judiciais, reveladas pelo UOL em vídeo.

É gente como a que ele conheceu em 2021, quando acompanhou Lula durante o tradicional evento de fim de ano dos profissionais que recolhem lixo reciclado em São Paulo, o Natal dos Catadores.

O presidente do BC também terá que resolver o que fazer com bancos que descumpriram a regra do Banco Central ao deixar de verificar a autorização de clientes para débitos de empresas não reguladas pelo BC, conforme noticiado hoje pelo UOL.

Neste caso, foram Bradesco, Itaú e Santander.