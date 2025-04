Com R$ 99 mil por mês, procurador diz: "supersalário é mentira!"; veja

O procurador-geral de justiça do Pará, Alexandre Marcus Fonseca Tourinho, apareceu em um vídeo publicado no X sendo confrontado por um estudante de direito da UFPA (Universidade Federal do Pará) sobre os valores altos de remuneração pagos ao Ministério Público. Disse, enfático, que "supersalário no Pará é potoca! É mentira!".

Tourinho recebeu R$ 1,2 milhão líquido em 2024 (já com todos os descontos, como imposto de renda e previdência). Foram, em média, R$ 99 mil por mês.Em 2025, a média de janeiro a março foi de R$ 95 mil.



Os dados são do site de transparência do MP-PA (Ministério Público do Pará). Foram obtidos pelo estudante Marcos Gabriel Martins Bentes, de 21 anos, e confirmados pelo UOL.

É o triplo do que receberam, por exemplo, os ministros do STF - cujo salário é considerado o teto remuneratório do funcionalismo público.