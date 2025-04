Devolveram dinheiro "usurpado", diz procurador

Leia a seguir a entrevista:

O que o senhor tem a dizer sobre o vídeo em que aparece negando haver supersalários?

Ele [o estudante] me provocou em relação à questão dos nossos salários. Eu disse que não temos supersalários no Pará - e não temos. Ele me disse que o UOL está fazendo um levantamento. Não posso falar do Judiciário e do resto do Brasil, mas o Ministério Público do Estado do Pará não tem supersalários e quem falar isso tá mentindo. Usei até uma expressão nossa, dizendo que era "potoca", mentira. Eu já fui estudante, entendo ele. Achei bacana ele ter enfrentado o Procurador-Geral.

Houve remuneração média de R$ 44 mil líquidos em 2024. É bem mais que a dos ministros do STF, por exemplo. É por isso que tem sido usado o termo supersalário. No caso do senhor, a média foi de R$ 99 mil líquidos mensais no ano passado. Por que não considera essa remuneração um supersalário?

Aqui não temos auxílio-paletó, auxílio-creche e outras espécies de auxílio. Temos a cumulação [remuneração por acúmulo de funções e trabalho]. Teríamos de ter cerca de 450 a 500 membros no Ministério Público, mas temos 374. Você precisa pedir para o promotor responder por duas, três, quatro promotorias. E aí, claro que ele tem direito a uma indenização. Essa indenização é remuneratória, sujeita ao teto.

Aí você tem também grandes distâncias. Para você sair de Belém para Breves leva 12 horas. Quando um promotor de Melgaço se dirige a Curralinho de barco, por exemplo, tem direito a receber diária. E diária é verba indenizatória.

Além disso, no meu caso, sou promotor de justiça há 23 anos, e fora isso já tinha tempo de serviço público, fui professor da Universidade Federal do Pará, fui servidor da Defensoria Pública. E chegou em 2006, nos usurparam o adicional por tempo de serviço.

Entrou-se na Justiça e conquistou-se junto ao Supremo Tribunal Federal que o governo nos pagasse aquilo que ele nos tirou. Isso vai juntando mês a mês, pega quase 20 anos desse valor, vamos chegar em valores altos. Esses valores altos o Ministério Público não tem condição de pagar de uma vez?