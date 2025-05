Mais da metade dos votos do governo na Câmara vieram do centrão

Os deputados da União Progressista, a federação entre União Brasil e PP, deram 31.853 votos que seguiram a orientação do governo desde 2023. São 19,8% dos votos governistas na Câmara até agora, mais do que qualquer outro partido, incluindo o PT (18,6% do total de votos favoráveis).

Ao incluir outros partidos do Centrão, como Republicanos, PSD, MDB e a parte "dissidente" do PL, a soma representa 53,8% dos votos. Ou seja, mais da metade dos votos que o governo conseguiu na Câmara desde o início do mandato se deve a partidos com os quais o Executivo tem uma relação instável.

Leia abaixo o quanto cada um dos partidos contribuiu desde o início do mandato com votos na direção que o governo queria: