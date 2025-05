Juíza que puniu divulgação de supersalários recebeu acima do teto 30 meses

licença prêmio indenizada: os juízes e servidores do TJ-RS ganhavam 3 meses de folga a cada 5 anos, que podem ser convertidos em dinheiro. O benefício foi extinto em 2021, mas sobraram créditos de períodos anteriores;

pagamentos retroativos não especificados;

não especificados; gratificação por exercício cumulativo: quando o magistrado acumula funções ou trabalho e recebe um adicional por isso.

Os pagamentos ocorrem de forma legal porque o teto só é aplicado em relação ao subsídio e vencimentos classificados como "remuneratórios".

Quando há recebimentos que os tribunais classificam como "indenizatórios", eles podem ser acumulados com o salário em valores superiores ao teto do funcionalismo público. Também não há pagamento de imposto sobre os valores indenizatórios.

No total, de setembro de 2017 a dezembro de 2024, os pagamentos mensais para a juíza que excederam o teto somaram R$ 1,1 milhão. O sistema do CNJ não tem dados de remuneração da magistrada referentes a 2025.

O UOL questionou o TJ-RS e a juíza Karen Bertoncello sobre o assunto. A magistrada disse que não iria se manifestar a respeito do tema. O tribunal afirmou em nota que "os valores que eventualmente excedam ao teto remuneratório dos magistrados no Rio Grande do Sul são decorrentes de verbas indenizatórias, devidamente autorizadas pelo CNJ, nos termos do provimento nº 64/2017 e da Recomendação n° 31/2019, do CNJ".

Entenda o caso

Em julho de 2023, o jornal Zero Hora publicou notícias relacionadas ao salário de magistrados do Rio Grande do Sul. Na reportagem "Quem são os magistrados que mais ganharam em abril no RS", um ranking mostrava a então presidente do TJ-RS, Iris Medeiros Nogueira, no topo da lista, com um contracheque de R$ 662 mil.