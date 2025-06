PL dos supersalários institucionalizaria R$ 7,1 bi em penduricalhos

Entenda a diferença entre eles:

integra o salário e representa uma forma de remuneração pelo trabalho prestado. Não pode exceder o teto constitucional; indenizatório: compensa despesas do trabalhador no exercício da atividade. Não se incorpora ao salário, podendo ser acumulado acima do teto constitucional e escapar da tributação do Imposto de Renda.

O uso indiscriminado da categoria "indenizatório" para benefícios remuneratórios é o que faz com que hoje 9 em cada 10 juízes já recebam mais do que os ministros do STF.

A nota técnica mostra que, em 2024, ao menos R$ 7,1 bilhões foram pagos a juízes e desembargadores por meio de verbas que deveriam ser classificadas como remuneratórias, mas que o projeto busca consolidar como indenizações.

Ou seja, o novo projeto de lei institucionalizaria práticas que hoje são adotadas de forma administrativa por tribunais e questionadas pela sociedade civil.

O que muda com o PL

O artigo 2º do projeto lista 32 tipos de verbas a serem tratadas como indenizatórias.