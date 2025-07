Remuneração média de juiz dispara, supera teto e já ultrapassa R$ 65 mil

Dois tipos de "penduricalhos" tem turbinado esses pagamentos:

licença compensatória: extra por acúmulo de trabalho e função. Depois de modificação em 2023, passou a ser possível acumular esse benefício em valores acima do teto;

pagamentos retroativos: é contabilizado muitas vezes quando um tribunal institui um novo adicional e decide que os magistrados deveriam ter recebido esse benefício em anos anteriores.

O pagamento de retroativos explodiu nos meses anteriores a uma decisão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que freou esse tipo de adicional.

Penduricalhos em alta

A nota técnica do Movimento Pessoas à Frente também mostra que a despesa com pagamentos acima do teto do funcionalismo público a magistrados passou de R$ 7 bilhões em 2023 para R$ 10,5 bilhões em 2024.