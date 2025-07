83% dos brasileiros querem fim dos supersalários, diz Datafolha

Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada hoje pela ONG Movimento Pessoas à Frente mostra que 83% dos brasileiros são favoráveis à revisão de benefícios e auxílios para evitar os pagamentos acima do teto constitucional, os chamados "supersalários".



O dado faz parte de um levantamento maior sobre o tema cuja íntegra será divulgada em breve pela organização.

Como mostrou o UOL, 9 em cada 10 juízes e 9 em cada 10 integrantes do Ministério Público receberam em 2024 uma remuneração média líquida acima do que receberam os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Uma série de reportagens nos últimos meses têm revelado diversos casos de pagamentos de adicionais que elevam o salário de funcionários públicos para acima do teto remuneratório, que hoje é de R$ 46 mil.