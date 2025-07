Pará: em cidade esquecida pelas emendas, falta raio-X, ultrassom e estradas

Com 27 mil habitantes e 68% deles no Bolsa Família, Monção recebeu R$ 13 milhões em emendas desde 2020.

A 70 quilômetros dali, a cidade de Zé Doca (MA) vive outra realidade. Com 40 mil habitantes, recebeu no mesmo período R$ 120 milhões de recursos de emendas.

Imagem: Arte/UOL

Como Zé Doca conseguiu obter tantos recursos enquanto Monção, a poucos quilômetros, recebeu tão pouco? "Tem questão de família ali, né?", diz Daerlio.

A cidade foi governada de 2017 a 2024 por Josinha Cunha, irmã do deputado federal Josimar Maranhãozinho. Atualmente, Flavinha Cunha (PL), sobrinha de Josimar, é a prefeita.

Além de emendas individuais do deputado, Zé Doca está entre os três municípios do Maranhão que mais receberam recursos de emendas de bancada e de relator (sem identificação do parlamentar que as indicou, o que ficou conhecido como "orçamento secreto").