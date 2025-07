Cidade campeã de emendas per capita decreta calamidade financeira

A administração atual cita uma série de indícios de desvios e de desperdício dos recursos federais, como um portal de 25 metros de altura e arquitetura neoclássica, ainda inacabado, que moradores dizem ter sido inspirado na casa do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Conforme mostrou ontem o UOL, a distribuição de recursos de emendas no Brasil ignora indicadores de desenvolvimento e o dinheiro nem sempre chega às cidades que mais precisam.

A maior parte do dinheiro encaminhado a São Luiz do Anauá — R$ 92 milhões — foi transferida via emendas Pix. É uma modalidade em que o dinheiro é enviado de forma mais rápida e, até recentemente, sem exigência de projeto, criticada por ter menos transparência e controle, favorecendo o mau uso de recursos públicos.

"Esse recurso entra direto no caixa do município. Até recentemente, não tinha plano de trabalho e nem necessidade de prestação de contas. Com menos controle, o risco do dinheiro sumir por corrupção ou ineficiência aumenta", diz Juliana Sakai, diretora executiva da Transparência Brasil.

O sumiço dos recursos é exatamente o que o atual prefeito Elias da Silva (PP), conhecido como Chicão, afirma ter ocorrido ao fim da gestão do prefeito anterior, James Batista (Solidariedade), encerrada no ano passado.

"Há muitas obras inacabadas. Foram feitos pagamentos sem a obra ter sido feita e não há dinheiro para concluir", diz o atual prefeito.