O que dizem os congressistas que enviaram recursos a São Luiz do Anauá

A decretação de calamidade financeira está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não isenta os gestores do dever de aplicar os recursos com seriedade e transparência.

O senador Mecias segue acompanhando a aplicação dos recursos e reafirma seu compromisso com o povo de Roraima."



Edio Lopes (ex-deputado) enviou R$ 4,8 milhões

"Essas emendas são ainda do exercício 2021/2022. Parte dessas emendas eram destinadas à construção de moradias para famílias de baixa renda no município. Era um projeto que o então prefeito daquela cidade tinha em desenvolvimento. A outra parte dos recursos foram destinados, ou eram pré-destinados, à recuperação de estradas vicinais e pontes. É um município que tem muito problema com a sua malha viária. Não tenho elementos suficientes para eu fazer um juízo de valor se o atual prefeito teria necessidade ou não de baixar esse decreto de calamidade financeira."

Gabriel Motta (Republicanos), deputado, enviou R$ 3 milhões

"A nossa responsabilidade como parlamentar é de alocar recursos por meio de emendas, conforme as necessidades apresentadas pelos municípios. A execução das obras e a fiscalização da aplicação dos recursos são atribuições da prefeitura municipal e dos órgãos competentes."

Duda Ramos (MDB), deputado, enviou R$ 3 milhões

"Como parlamentar federal eleito por Roraima, sempre atuei com responsabilidade e comprometimento na destinação de emendas para todos os municípios do estado, atendendo às demandas apresentadas por prefeitos, vereadores e pela própria população, que solicita investimentos em áreas essenciais. Em relação a São Luiz do Anauá, informo que ao longo dos anos de 2023, 2024 e 2025, indiquei diversas emendas destinadas à pavimentação de vias urbanas, implantação de poços artesianos, entre outras necessidades. No entanto, nenhuma dessas emendas chegou a ser paga, permanecendo apenas em fase de empenho. Diante de denúncias recebidas que apontavam a possibilidade de má gestão e falta de probidade na aplicação dos recursos por parte do então gestor municipal, tomei a decisão de autorizar o cancelamento das referidas emendas, priorizando o zelo pelo recurso público e a responsabilidade com os cidadãos. Lamento profundamente que a má condução administrativa tenha levado São Luiz do Anauá a decretar calamidade fiscal. Essa situação reforça a importância de uma gestão comprometida com a transparência e a boa aplicação dos recursos, para que os benefícios cheguem de fato à população. Reitero que o município segue sendo uma prioridade para meu mandato, e permanecerei atento para que, com uma nova gestão e melhores condições de execução, possamos viabilizar novos investimentos que gerem impacto real na vida das pessoas."

Telmário Mota (ex-senador), enviou R$ 32 milhões