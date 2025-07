'Peguei a prefeitura sem um centavo', diz prefeito de campeã de emendas

Tem também uma CPI na Assembleia Legislativa, certo?

A CPI investiga o desvio de emendas estaduais. Um parlamentar colocou R$ 2,6 milhões para medicamentos. Outro colocou R$ 900 mil para um Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O ex-gestor desviou o recurso do medicamento. O recurso do Samu também não tem nada. Sem contar o recurso que o governo do estado deu para a obras na Câmara Municipal, de uma emenda estadual de R$ 1,3 milhão. A obra não foi concluída e os vereadores estão hoje alojados num prédio da prefeitura.

A situação aparentemente é difícil?

Muito difícil. Ele [o ex-prefeito] foi professor. O prédio onde ele era professor, agora no inverno, chove mais dentro do que fora. Pago cinco aluguéis de prédios enquanto não posso usar os que a gente tem, porque nunca teve manutenção. Hoje funcionam cinco secretarias no parque de Vaquejada.

O parque que ficou pela metade?

Esse mesmo. A única coisa que ficou pronta é o palco. Embaixo do palco tem algumas salas. Eu funciono lá com cinco secretarias do município dentro do parque por irresponsabilidade do ex-prefeito, que nunca fez manutenção nos nossos prédios.

O senhor denuncia vários desvios, mas foi vice-prefeito do James e secretário dele na gestão passada.

Não nego. Ele era parceiro político. Mas na hora dele ser meu parceiro, parceiro do município, infelizmente não foi.

O senhor não tinha ciência dessa situação?

Eu fui vice dele no primeiro mandato [2017 a 2020]. No segundo mandato, me elegi a vereador e assumi a Saúde. Fiquei o mandato até maio de 2024, quando me afastei para concorrer à prefeitura. O James não queria a minha candidatura, tinha outras preferências, mas eu bati o pé. A partir de maio, eu não tive mais acesso às contas da cidade.

Mas e antes?

Quando eu saí deixei dinheiro nas contas da Saúde. Inclusive, estou na iminência de devolver duas ambulâncias. O dinheiro estava na conta quando eu saí. Mas ele não pagou essas ambulâncias que as empresas entregaram. Então o município pode ter esse prejuízo de perder duas ambulâncias e vários equipamentos.