Congresso ignorou recomendação do TCU sobre desigualdade de emendas

A cidade que mais recebeu recursos per capita decretou calamidade financeira.

Os alertas do TCU e do STF mencionam uma disposição no artigo 165 da Constituição, que determina que os recursos do Orçamento sejam aplicados de forma a "reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional".

O alerta do TCU

Em novembro de 2019, o TCU fez um relatório de 76 páginas analisando as emendas individuais de execução obrigatória.

O relatório foi base do Acórdão 2.704/2019, que incluiu a seguinte recomendação ao Congresso Nacional e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: