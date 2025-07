Empresas de políticos receberam pelo menos R$ 773 mi de emendas desde 2018

Entre os objetivos citados pela página oficial do consórcio estão articular a defesa de interesses dos municípios na esfera federal, o que inclui pleitear emendas. Sob Patriota, Jupi também entrou no Coniape (Consórcio dos Municípios do Agreste Pernambucano), que também faz articulação para conseguir emendas de deputados federais aos municípios consorciados.

Em 2025, já fora da prefeitura, Marcos Patriota anunciou que disputaria presidência de uma outra entidade municipal, a Amupe (Associação Municipalista de Pernambuco), que também representa o interesse de municípios junto à administração federal, mas acabou desistindo.

A empresa CPM diz à reportagem que sempre participa de licitações, que Patriota é sócio minoritário e que tem medidas de compliance para mitigar conflitos de interesse.

O levantamento do UOL identificou diversos outros casos em que empresas de prefeitos ou vereadores eleitos são fornecedores de cidades vizinhas. Estão nessa situação políticos de Betim (MG), Lucrécia (RN), Ituberá (BA), Mirante (BA), Sobradinho (RS), entre outros municípios.

"A gente tem um desafio no Brasil com as licitações em cidades menores. Os tribunais de conta não conseguem fiscalizar e as Câmaras de Vereadores, se estiverem com o prefeito, fazem menos controle. Existem, portanto, oportunidades de favorecimento", diz Bruno Bondaravoski, criador da plataforma Central das Emendas, que auxilia no controle do dinheiro repassado pelos congressistas.

Para Bondarosvsky, é preciso melhorar os mecanismos de transparência e uma maior presença da sociedade civil na fiscalização de casos como as empresas de políticos identificadas pelo levantamento do UOL.