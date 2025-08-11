Só para assinantesAssine UOL
Reportagem
Burocracia global: como funcionam os serviços de cartórios em outros países
Não importa onde o cidadão esteja: sempre haverá burocracia a ser preenchida em nascimentos, casamentos, compras de imóveis ou validação de contratos.
Os registros dão segurança jurídica. Cada país, no entanto, tem um sistema próprio, com particularidades.
Leia abaixo as diferenças entre alguns desses serviços no mundo:
1 - Registro Civil (nascimento, casamento e óbito)
- Espanha - certidões são gratuitas. O sistema é mantido pelo Estado.
- Estados Unidos - sistema é estatal, mas cada estado tem a sua prática -- em alguns casos, o acesso digital é fornecido por empresa terceirizada, que cobra pelo serviço. Os preços variam muito. Uma certidão de nascimento custa US$ 15 em Nova York e US$ 40 em Washington, por exemplo.
- França - certidão de nascimento e casamento gratuitas, bancadas pelo Estado.
- Portugal - os registros são gratuitos num sistema estatal (cobram 10 euros por cópia impressa). Cópias adicionais e serviços ligados a tradução e aquisição de nacionalidade portuguesa são cobrados.
- Reino Unido - o governo cobra £ 12.50 por certidões de nascimento e casamento. Se o casamento tiver cerimônia, no entanto, os conselhos locais podem cobrar taxas altas que chegam a £ 900, se a cerimônia for realizada, por exemplo, num fim de semana.
- Suécia - o registro é estatal, gratuito e administrado pelo equivalente à Receita Federal (Skatteverket). Como a mesma agência faz a coleta de impostos e a administração dos registros, há compartilhamento de dados entre diferentes instâncias do governo. "É completamente integrado. Recebo alertas de quando vacinar os filhos ou ir a uma consulta no dentista", contou à coluna a brasileira Raissa Domingues, que vive há 7 anos no país e atualmente mora em Salem, na região de Estocolmo.
2 - Registro de Imóveis
- Alemanha - o registro é preparado por um notário, profissional liberal delegatário do Estado, mas é executado no Grundbuchamt, um departamento que funciona dentro dos tribunais locais. O guardião dos registros, portanto, é o Estado. É considerado um dos serviços mais confiáveis do mundo, mas é relativamente caro. Segundo o site de aconselhamento de finanças Finanztip, o custo do registro fica entre 1,5% e 2% do valor da compra.
- Espanha - O registro é feito pelo Registrador de la Propiedad, que, como no Brasil, é um profissional liberal que acessa a função por meio de um rigoroso exame público. O custo do registro (notário + registrador) é estimado em 0,3% a 0,75% do valor da propriedade.
- Estados Unidos - "Com algumas exceções, como a Louisiana, não há um sistema registral propriamente", diz Carlos Eduardo Elias de Oliveira, consultor legislativo e membro da Comissão da Reforma do Código Civil. O que acontece por lá, diz, é que, ao adquirir um imóvel, o comprador também se vê obrigado a fazer um seguro (Title Insurance). Estudos mostram que o custo costuma ficar em 1% do valor do imóvel.
- Reino Unido - O registro é feito pelo HM Land Registry, um departamento do governo por preço que varia de £ 20 a £ 500, dependendo do valor da propriedade. O próprio governo recomenda, no entanto, o pagamento do conveyancer, uma espécie de representante legal que atesta que o imóvel não tem problemas. O valor desse serviço sai por volta de £ 2.000, com mais £ 400 a £1.500 de custos extras para pesquisa legal sobre o imóvel;
- Portugal - É um serviço prestado por funcionários públicos. O serviço Casa Pronta faz transferência de imóvel financiado por 700 euros.
- Suécia - A agência estatal Lantmäteriet concentra os procedimentos. Qualquer cidadão com uma identidade digital sueca pode com facilidade descobrir o proprietário de qualquer imóvel do país. A taxa de processamento do registro é de 825 coroas (equivalente a R$ 470). Há também o chamado "imposto do selo" sobre as transferências, que é de 1,5% do valor da propriedade.
3 - Serviço Notarial (reconhecimento de firma, autenticação etc.)
Há, de forma geral, dois sistemas de notariado. Em ambos, normalmente quem faz o serviço é um profissional liberal que recebe uma autorização do Estado.
- Latino - é usado por 91 países, o que inclui o Brasil e a maioria dos países europeus e da América Latina. O notário interpreta e formaliza as vontades das partes em instrumentos dotados de "fé pública".
- Anglo-Saxão - os EUA são o exemplo principal desse sistema. Nele, o notário atua como uma testemunha qualificada. Sua função é mais limitada e consiste em verificar as identidades e verificar as assinaturas em documentos privados.
