Escritura de imóvel vai de R$ 440 a R$ 8.600; em estado pobre se cobra mais
Uma escritura pública de um imóvel de R$ 310 mil pode ter uma variação de preço de até 1.800%, dependendo do estado.
É isso o que mostra um parecer jurídico feito pelos pesquisadores Luciano Timm, professor de direito na FGV (Fundação Getulio Vargas), e Thomas Conti, economista e professor do Insper, em outubro de 2024.
Na época da consulta, uma escritura de uma casa ou apartamento desse valor no Rio Grande do Norte saía por R$ 440. No Acre, custaria R$ 8.600.
A discrepância entre as taxas evidencia a falta de uniformização nas cobranças de taxas cartorárias pelo país.
A comparação usou o valor de referência de um imóvel de R$ 310 mil porque foi preço médio dos imóveis novos vendidos em relatório da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias).
Os autores também mostram no documento que, quanto mais pobre um estado, mais caro os cartórios daquela região cobram para realizar uma escritura pública de um imóvel de igual valor.
"A hipótese principal é o poder de mercado: não tem muita concorrência entre cartórios nesses estados, e os cartórios têm capacidade de colocar essa taxas mais altas", diz Conti, coautor do parecer.
Alteração do CNJ beneficia cartórios
O parecer dos pesquisadores foi motivado por uma mudança na interpretação da lei pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), em 2024.
Os provimentos 172/2024 e 175/2024 do CNJ obrigaram que mais pessoas e construtoras tenham de fazer escritura pública ao negociar imóveis, algo que antes era opcional.
"Antes, o contrato privado precisava ser registrado no cartório, que cobrava taxas e fazia verificações. Agora, o cartório precisa fazer a escritura pública inteira — não dá mais pra pagar só o registro. A taxa da escritura pública pode variar conforme o valor do imóvel, e, em boa parte dos cartórios, ela cresce junto com esse valor", afirma Conti.
De acordo com a determinação do CNJ só agentes financeiros, como bancos, estariam dispensados da escritura pública.
Depois da apresentação do parecer, o corregedor de Justiça, ministro Mauro Campbell, suspendeu a mudança por tempo indeterminado.
Os pesquisadores enxergam pouca ou nenhuma razão para essa mudança de entendimento.
Eles fizeram uma busca na Justiça para entender se fazer transferência só com contratos particulares (sem a escritura pública), como era feito antes, estaria criando insegurança jurídica.
Encontraram, no entanto, poucos processos relacionados ao tema no STJ. Em nenhum dos processos que encontraram ter uma escritura pública evitaria a judicialização.
"É realmente estranho [passar a cobrar a escritura pública]. Não havia judicialização significativa no sistema anterior que justificasse mudar", afirma o pesquisador.
A alteração, se consolidada, beneficiará os cartórios ao criar uma fonte mais frequente de renda.
