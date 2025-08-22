Escritura de imóvel vai de R$ 1.377 a R$ 8.600; em UF pobre se cobra mais

Uma escritura pública de um imóvel de R$ 310 mil pode ter uma variação de preço de até 553%, dependendo do estado.

É isso o que mostra um parecer jurídico feito pelos pesquisadores Luciano Timm, professor de direito na FGV (Fundação Getulio Vargas), e Thomas Conti, economista e professor do Insper, em outubro de 2024.

Uma escritura de uma casa ou apartamento desse valor no Paraná saía R$ 1.377 no momento da consulta. No Acre, custaria R$ 8.600.