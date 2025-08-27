MP reduz transparência e oculta dados de remuneração, mostra estudo

O relatório cita o Ministério Público como "uma das instituições mais opacas" na divulgação de remuneração de seus integrantes.

A atuação do MP para ocultar esses dados contrasta com o que faz o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que desde 2017 exige que os tribunais encaminhem ao órgão os contracheques e os disponibiliza numa plataforma pública sem necessidade de cadastro.

Já o CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), além de não disponibilizar de forma organizada dados de remuneração, tem grupos de trabalho recomendando a supressão de informações da folha salarial.

O UOL entrou em contato com o CNMP, mas o órgão não se manifestou até a publicação deste texto.

Com a divulgação de penduricalhos e supersalários do Judiciário pela imprensa, magistrados têm sido influenciados a também regredir no nível de transparência e a adotar algumas das estratégias do MP para dificultar o acesso às informações.

A AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) pediu recentemente ao CNJ que autorize os tribunais a exigir também a identificação de qualquer cidadão que queira consultar pela internet dados nominais sobre a remuneração de juízes.