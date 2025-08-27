MP reduz transparência e oculta dados de remuneração, mostra estudo
Levantamento feito pela Transparência Brasil, obtido pelo UOL, mostra atuação do MP (Ministério Público) para reduzir a transparência da instituição.
A ONG documentou órgãos estaduais adotando uma série de providências que dificultaram o acesso a informações de remuneração dos integrantes do MP:
- exigência de cadastro e identificação prévia de quem consulta a remuneração;
- ocultação dos nomes nas folhas salariais do MP de alguns estados;
- grupo de trabalho que recomendou esconder os nomes na divulgação salarial;
- retirada do ar de documentos com informações pessoais depois de 5 anos.
O relatório cita o Ministério Público como "uma das instituições mais opacas" na divulgação de remuneração de seus integrantes.
A atuação do MP para ocultar esses dados contrasta com o que faz o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que desde 2017 exige que os tribunais encaminhem ao órgão os contracheques e os disponibiliza numa plataforma pública sem necessidade de cadastro.
Já o CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), além de não disponibilizar de forma organizada dados de remuneração, tem grupos de trabalho recomendando a supressão de informações da folha salarial.
O UOL entrou em contato com o CNMP, mas o órgão não se manifestou até a publicação deste texto.
Com a divulgação de penduricalhos e supersalários do Judiciário pela imprensa, magistrados têm sido influenciados a também regredir no nível de transparência e a adotar algumas das estratégias do MP para dificultar o acesso às informações.
A AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) pediu recentemente ao CNJ que autorize os tribunais a exigir também a identificação de qualquer cidadão que queira consultar pela internet dados nominais sobre a remuneração de juízes.
Ocultação de dados de remuneração
O relatório da Transparência Brasil mostra que, desde 2024, os órgãos do MP de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul suprimiram os nomes de seus integrantes nos contracheques divulgados.
Em vez dos nomes, aparecem apenas os cargos com a remuneração. Isso torna impossível, em muitos casos, saber qual é o promotor/procurador que recebeu algum tipo de benefício questionado, por exemplo.
A ação de ocultação de nomes contraria a Resolução 89/2012 do CNMP, que determina explicitamente a "identificação individualizada e nominal" da remuneração.
Os órgãos têm alegado preocupações com a privacidade do servidor.
A Transparência Brasil denunciou ao CNMP o descumprimento da regra pelos órgãos dos três estados.
O conselho, no entanto, arquivou o processo, dizendo que a situação era regular, tendo em vista "o direito de proteção de dados pessoais."
A ONG também mostra que, em fevereiro de 2025, um grupo de trabalho criado dentro do Ministério Público recomendou ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ocultar os nomes nos contracheques.
A recomendação envolve mudar o texto da resolução 89/2012, retirando a parte que determina a necessidade de que a remuneração seja divulgada nominalmente.
Ou seja, depois de os órgãos de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul quebrarem a regra, a mudança na resolução oficializaria um recuo na divulgação das informações.
Não houve, ainda, providência em relação a essa recomendação.
Identificação de quem pede informação
O relatório mostra que, em dezembro de 2023, o CNMP aprovou uma alteração nas regras que regulamentam a LAI (Lei de Acesso à Informação) exigindo "prévia identificação do interessado" nas informações de remuneração.
A mudança atendeu pedido da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República).
De acordo com a Transparência Brasil, a necessidade de preencher um formulário antes de consultar os dados viola a Lei de Acesso à Informação.
Essa medida impediria que as informações fossem acessadas de forma automatizada, o que é permitido pela LAI.
A mudança também seria contrária à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), diz a ONG, por passar a armazenar dados do cidadão sem necessidade.
A publicação da Transparência Brasil mostra que 10 unidades do MP já exigem o fornecimento de dados pessoais do cidadão.
Quatro estados exigem o login na plataforma gov.br, o que faz com que até mesmo a foto de cidadãos que tentem consultar a remuneração sejam coletadas pelo Ministério Público.
No Rio de Janeiro, mostra o relatório, é exigido até mesmo dados de "vinculação de empresas do Gov.Br, permitindo saber as possíveis relações empresariais e empregatícias do usuário".
Em resposta a essas exigências, a Transparência Brasil coordenou uma ação que resultou numa emenda aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.
O texto, que se aplica a servidores federais, diz que:
"É vedada a exigência de cadastro ou identificação prévia do usuário para acessar os dados nominais dos beneficiários e dos valores recebidos, bem como para realizar o download dessas informações".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.