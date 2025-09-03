De saída, União e PP deram 1 de cada 5 votos que o governo obteve na Câmara
A nova federação entre União Brasil e PP, que oficializou ontem a saída do governo, foi responsável por 1 de cada 5 votos na Câmara em projetos apoiados pelo governo Lula desde o início do mandato.
Foram 38.255 votos que seguiram a orientação do governo desde 2023 -- ou 20,2% dos votos governistas na Câmara até agora, mais do que qualquer outro partido, incluindo o PT (19,4% do total de votos favoráveis).
Leia abaixo o quanto cada partido contribuiu para o total de votos governistas:
Os dados mostram que o desembarque das legendas pode trazer ainda mais dificuldades ao governo nas votações do Legislativo.
Os números refletem a menor representatividade dos partidos de esquerda na Câmara. Mesmo sendo menos fiéis ao governo, União Brasil e PP têm, em conjunto, 109 deputados em sua bancada. O PT tem apenas 67.
Se considerarmos a Federação Brasil Esperança (que, além de PT, tem PCdoB e PV) são 43.526 votos (23,1% do total), um pouco mais que a União Progressista.
Os dados são de levantamento do UOL com informações do portal de dados abertos da Câmara dos Deputados.
Os mais e menos fiéis
O PT é o partido mais governista da base aliada, com 97,6% dos votos de deputados seguindo a orientação do governo. É seguido pelos outros dois partidos de sua federação, PCdoB (97,1%) e PV (96,7%).
Depois, vêm os aliados de 1ª hora PSB (93,4%), PDT (90,9%) e Rede (89,7%).
O problema para o governo é que, juntos, esses partidos têm apenas 46 deputados. Ou seja, mesmo que todos entregassem 100% dos votos, ainda seria um apoio insuficiente para ter maioria na Câmara.
Entre os "aliados de ocasião" (os partidos do Centrão com ministérios no governo), o PSD é o mais fiel. Entregou 79,8% dos seus votos na Câmara ao governo.
O União Brasil está na outra ponta, como o aliado mais infiel: deu apenas 66,3% dos votos pró-governo. Ainda assim, como tem mais deputados que os outros partidos, acaba dando mais votos ao governo que os outros aliados.
O PP deu 73,7% de votos favoráveis.
Já na oposição, o Novo é o partido menos governista, com apenas 18% dos votos na mesma direção que a orientação do governo.
O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, deu 30,2% dos votos a favor de pautas orientadas pelo governo.
Como a legenda é a maior da Câmara (atualmente 88 deputados), a dissidência do PL contribuiu mais com o governo do que partidos da base como o PDT, PSOL e PCdoB.
Como foi feito o levantamento
O UOL usou os dados abertos da Câmara para comparar 266 mil votos dados por congressistas desde o início de 2023, em votações em que o governo orientou o voto. Votações em que o governo não orientou foram desconsideradas.
Abstenções e obstruções foram consideradas como votos que não seguiram o governo.
Os dados, no entanto, devem ser lidos com cautela. Ao contar o total de votos entregues por todos os partidos, são incluídas tanto votações muito importantes quanto outras menos vitais para o Executivo. De toda forma, são um indicativo de como os partidos aliados e de oposição se comportam.
