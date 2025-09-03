De saída, União e PP deram 1 de cada 5 votos que o governo obteve na Câmara

Os dados mostram que o desembarque das legendas pode trazer ainda mais dificuldades ao governo nas votações do Legislativo.

Os números refletem a menor representatividade dos partidos de esquerda na Câmara. Mesmo sendo menos fiéis ao governo, União Brasil e PP têm, em conjunto, 109 deputados em sua bancada. O PT tem apenas 67.

Se considerarmos a Federação Brasil Esperança (que, além de PT, tem PCdoB e PV) são 43.526 votos (23,1% do total), um pouco mais que a União Progressista.

Os dados são de levantamento do UOL com informações do portal de dados abertos da Câmara dos Deputados.

Os mais e menos fiéis

O PT é o partido mais governista da base aliada, com 97,6% dos votos de deputados seguindo a orientação do governo. É seguido pelos outros dois partidos de sua federação, PCdoB (97,1%) e PV (96,7%).



Depois, vêm os aliados de 1ª hora PSB (93,4%), PDT (90,9%) e Rede (89,7%).