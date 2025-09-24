Bancadas do Congresso criaram 'orçamento paralelo' de R$ 9,4 bi em emendas

De 2020 a 2025, as bancadas do Congresso Nacional indicaram R$ 9,4 bilhões de emendas com baixa ou nenhuma transparência.

Os recursos nem sequer aparecem como emendas nos principais sistemas de transparência da CGU, do Ministério do Planejamento ou do Senado. Eles são pagos como se fossem despesas dos ministérios, dificultando ou impedindo o acompanhamento.

É isso o que mostra relatório da Transparência Brasil divulgado hoje.