Bancadas do Congresso criaram 'orçamento paralelo' de R$ 9,4 bi em emendas
De 2020 a 2025, as bancadas do Congresso Nacional indicaram R$ 9,4 bilhões de emendas com baixa ou nenhuma transparência.
Os recursos nem sequer aparecem como emendas nos principais sistemas de transparência da CGU, do Ministério do Planejamento ou do Senado. Eles são pagos como se fossem despesas dos ministérios, dificultando ou impedindo o acompanhamento.
É isso o que mostra relatório da Transparência Brasil divulgado hoje.
A publicação ainda relata outros problemas com esses recursos:
- pulverização - em vez de destinar a emenda a "projetos estruturantes", congressistas dividem o dinheiro em "cotas" e indicam em ofícios o que fazer com ele;
- drible no STF - esses recursos continuaram sendo pagos, mesmo depois da decisão do Supremo que suspendeu o pagamento de emendas;
- maior parte é opaca - de R$ 3 bilhões dessas "emendas paralelas" em 2024, só R$ 599 milhões eram rastreáveis;
- Codevasf - a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, ou "estatal do Centrão", foi a grande beneficiária;
- mais que o limite legal - o relatório também indica que esses recursos podem estar acima dos R$ 11,5 bilhões de emendas não impositivas aprovadas pelo Congresso.
Como o dinheiro "desaparece"
Uma das formas de deputados e senadores destinarem recursos é por meio das bancadas estaduais do Congresso. As bancadas têm de entrar num acordo para aprovar o destino do dinheiro.
Uma parte dessas emendas de bancada tem pagamento obrigatório e recebe o marcador "RP-7" -sigla que identifica no Orçamento a origem do dinheiro.
Porém, outra parte de execução não obrigatória, negociada entre governo e congressistas, recebe os marcadores "RP-2" ou "RP-3".
Esses últimos marcadores são usados por gastos discricionários de ministérios. Com isso, os recursos das emendas entram no Orçamento e se "misturam" com os demais, impedindo, na maior parte dos casos, que sejam identificados.
Os sistemas de acompanhamento Portal da Transparência, Siop e Siga Brasil registram apenas as emendas de bancada com o marcador "RP-7".
Resultado: os R$ 9,4 bilhões de emendas de bancada não obrigatórias identificados pela Transparência Brasil não são encontrados com a classificação "emenda" nessas plataformas.
"Nesse sentido, é menos transparente até que o orçamento secreto", diz Cristiano Pavini, da Transparência Brasil.
Pavini se refere ao fato de que as extintas emendas de relator, conhecidas pela opacidade, ao menos tinham um marcador ("RP-9") que as distinguia no Orçamento Federal.
Rastros parciais
A Transparência Brasil conseguiu identificar parte desse dinheiro por meio do plano orçamentário, uma classificação do destino do dinheiro.
Essa identificação é criada pelo governo federal na hora de executar a despesa, mas não é obrigatória. Dos R$ 9,4 bilhões de emendas identificadas pela ONG, só R$ 3,7 bilhões tinham plano orçamentário.
Se considerado apenas o ano de 2024, dos R$ 3 bilhões em emendas paralelas, apenas R$ 599 milhões puderam ser rastreados pelo método.
Por meio da LAI (Lei de Acesso à Informação), a ONG obteve os ofícios em que os parlamentares indicam os recursos dessas emendas aos órgãos executores.
Os documentos mostram que frequentemente a resolução do Congresso que determina que emendas de bancada devem ser destinadas a grandes projetos estruturantes é ignorada.
É esse o caso, por exemplo, de parte dos R$ 408 milhões desses recursos destinados à Codevasf que foram identificados pelo relatório.
"Deputados e senadores se dirigem diretamente ao presidente da estatal e utilizam expressões como "minha cota" e "portador do crédito", indicando inclusive o contato de associações comunitárias que devem receber bens de alto custo adquiridos pela estatal, como retroescavadeiras"
Os dribles no Supremo
O problema da pulverização de recursos já havia sido identificado nas decisões do ministro Flávio Dino, do STF. Após impasse, o Congresso aprovou em 2024 uma lei complementar que proibia explicitamente "a individualização" das indicações nas emendas de bancada.
O relatório da Transparência Brasil mostra que, depois dessa lei, o valor das "emendas paralelas" de bancada caiu de R$ 3 bilhões em 2024 para R$ 665 milhões em 2025.
O problema, porém, não desapareceu. O recurso migrou para emendas paralelas de comissão, não citadas na nova lei complementar. Esse outro tipo de emenda atingiu o nível recorde de R$ 8,5 bilhões neste ano.
Outro drible ocorreu nas decisões do ministro Dino em agosto de 2024. Ao suspender vários tipos de emendas até que houvesse melhoria na transparência, o ministro não citou as emendas discricionárias de bancada.
Dessa forma, detecta o relatório da Transparência Brasil, o pagamento desse tipo de recurso continuou a ser feito, mesmo com o restante do pagamento de emendas suspenso.
O UOL já havia identificado, em maio, um outro drible que usa mecanismo semelhante para permitir que o Congresso indique R$ 3 bilhões de emendas na área da Saúde. Neste caso, as emendas também ficaram indistinguíveis do Orçamento do ministério.
Questionada sobre o assunto, a SRI (Secretaria de Relações Institucionais) afirmou que "o Governo Federal executa as emendas parlamentares de acordo com os requisitos definidos na legislação".
O Senado disse que "se manifesta por meio de debates e votações". A Câmara dos Deputados não respondeu.
