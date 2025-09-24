Eduardo pode ser o 4º deputado cassado por faltas; conheça os outros

Saiba quais foram os 3 outros deputados que perderam o mandato por faltas, de acordo com a Câmara:

Imagem: Foto: Wallace Martins / MS

Chiquinho Brazão: o deputado preso sob a acusação de ter mandado matar a deputada Marielle Franco não foi cassado pelo crime. O mandato de Brazão foi interrompido, na verdade, por excesso de faltas. A cassação foi efetivada em 24 de abril de 2025.

Felipe Cheidde (PMDB-SP) Imagem: Divulgação/Câmara dos Deputados

Felipe Cheidde (PMDB-SP): foi cassado em 1989, no seu segundo mandato, por excesso de faltas. Das 65 sessões da Câmara daquele ano, havia comparecido a três. Antes das faltas não justificadas, havia solicitado uma série de licenças para tratamento de saúde (12 dias) e assuntos particulares (38 dias). Tentou, sem sucesso, reverter o resultado na Justiça. Felipe foi jogador de futebol na década de 1950 e depois presidente do Esporte Clube São Bernardo. Formou-se na faculdade de direito de São Carlos em 1978, enquanto ainda atuava como dirigente de clube. Morreu em 2019, aos 82 anos.

Mário Bouchardet (PMDB-MG) Imagem: Divulgação/Câmara dos Deputados

Mário Bouchardet (PMDB-MG): eleito deputado federal constituinte em 1987, perdeu o mandato em 1989, junto com Felipe Cheidde. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, ele nunca compareceu a uma sessão da Câmara. Antes de ser deputado federal, trabalhou como diretor em duas companhias agrícolas e presidiu o Sindicato da Indústria do Açúcar de 1970 a 1980. Foi também proprietário de uma empresa de comércio e de uma rádio.