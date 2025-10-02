Assine UOL
Tiago Mali

Tiago Mali

Os 14 privilégios que seriam extintos pelo texto da reforma administrativa

Deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), relator da Reforma Administrativa
Deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), relator da Reforma Administrativa Imagem: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados / Agência Câmara de Notícias

Os 70 textos da Reforma Administrativa foram encaminhados ao governo hoje pelo relator da proposta, o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ).

A reforma dedica um eixo inteiro à extinção de privilégios, entre eles:

  • Férias de 60 dias: a proposta determina que não pode haver férias acima de 30 dias nem concessão de adicional de férias superior a um terço da remuneração. A medida afeta principalmente juízes e promotores;
  • ATS (adicionais por tempo de serviço): como mostraram reportagens do UOL, esse tipo de adicional, concedido por tempo de trabalho, sem critérios de produtividade, tem sido ressuscitado entre juízes, gerando pagamentos retroativos de mais de R$ 1 milhão;
  • "Verba indenizatória": esse tipo de adicional, que escapa do Imposto de Renda e pode ser acumulado acima do teto, tem sido ampliado em várias carreiras do Judiciário e do Ministério Público. A reforma propõe uma série de regras para que seja adotada essa classificação. Entre elas estão a compensação de alguma despesa do funcionário no exercício do trabalho, que não pode ser recorrente e nem configurar auxílio mensal;
  • Privilégios aprovados sem votação: adicionais foram concedidos de forma administrativa (sem passar por discussão legislativa) para juízes e membros do Ministério Público nos últimos anos. Com a reforma, esse tipo de adicional só poderia ser instituído por deliberação do Poder Legislativo;
  • Licença por "excesso de trabalho": um dos penduricalhos mais frequentes é a folga por "acúmulo de acervo" ou por ter muitas atribuições. Essas folgas têm sido convertidas em mais remuneração pelo Ministério Público e o Judiciário. A reforma acaba tanto com os dias a mais quanto com a possibilidade de conversão;
  • "Paridade" de privilégios: o Judiciário e o Ministério Público têm concedido penduricalhos sob o argumento de que tem paridade de carreiras. Isso seria proibido;
  • Pagamentos retroativos: uma estratégia para aumentar a remuneração está em buscar reconhecimento judicial de que ele deveria ter sido pago em anos anteriores, tão logo o penduricalho é criado. Isso tem feito os pagamentos de retroativos explodirem nos últimos anos. O pagamento retroativo de verba indenizatória seria proibido;
  • Teto para verba indenizatória: haverá limites, corrigidos pela inflação anualmente;
  • Teto para estatais: parte dos funcionários de estatais como os do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) podem receber muito mais que estabelecido como teto do funcionalismo. A reforma propõe que só funcionários em funções estratégicas possam continuar recebendo acima do teto do STF;
  • Privilégios da AGU: o dinheiro dos honorários de sucumbência não seria mais gerido por um conselho curador privado: voltaria a ser distribuído pela administração pública, com mais transparência. Não haveria mais brechas para pagamentos acima do teto e a todos da mesma forma --cada advogado público estaria sujeito a uma avaliação individual de desempenho;
  • Fundos de Privilégios: como mostrou o UOL, em muitos casos são criados fundos judiciários e do Ministério Público, que ajudam a pagar penduricalhos. Os fundos são abastecidos, por exemplo, com taxas cartorárias. Esses fundos seriam extintos;
  • Aposentadoria compulsória: não haveria mais esse tipo de aposentadoria como punição. A nova regra cria mais possibilidades de demissão do Judiciário e do Ministério Público;
  • Cartórios: criação de um teto para a remuneração líquida dos titulares de cartórios, e lei nacional para fixar o valor das taxas (emolumentos);
  • Adicionais de insalubridade: o texto proposto veda extras do tipo recebidos por funcionários que não estão expostos a risco.

