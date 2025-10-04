Deputados tentaram incluir até funeral de cachorro na isenção do IR

Antes de ser aprovada na Câmara na última quarta-feira, a proposta que isenta pessoas de menor renda do pagamento do Imposto de Renda recebeu 102 emendas. Cem (100) delas foram rejeitadas.



Mas várias das contribuições dos deputados incluíam temas que fugiam da discussão principal sobre justiça tributária.



O UOL destaca algumas das emendas desconectadas do tema:

a emenda de Capitão Alden (PL-BA) tentou isentar de IR todos os policiais, bombeiros, guardas municipais, agentes penitenciários e agentes de trânsito. Biocombustível: Rodolfo Nogueira (PL-MS), por meio de um jabuti, tentou permitir que créditos de PIS e Cofins sejam transferidos entre empresas produtoras de biocombustíveis.