Centrão tinha ao menos 378 cargos mesmo votando contra pautas do governo

Cerca de 380 filiados a partidos do Centrão com ministérios na Esplanada atuavam no governo Lula antes da série de exonerações publicada na sexta-feira (10) no Diário Oficial da União. O governo resolveu exonerar indicados depois que essas siglas votaram para deixar caducar a MP do aumento de impostos para bets e investimentos, na semana passada.

Cruzamento de dados do UOL mostra em que ministérios estão os cargos comissionados ocupados por filiados a partidos que têm pastas, mas votam contra o governo.

O levantamento inclui apenas cargos ocupados por pessoas registradas nos partidos. Indicações de funcionários sem filiação partidária não estão contabilizadas, embora também possam ter origem política.