Centrão tinha ao menos 378 cargos mesmo votando contra pautas do governo
Cerca de 380 filiados a partidos do Centrão com ministérios na Esplanada atuavam no governo Lula antes da série de exonerações publicada na sexta-feira (10) no Diário Oficial da União. O governo resolveu exonerar indicados depois que essas siglas votaram para deixar caducar a MP do aumento de impostos para bets e investimentos, na semana passada.
Cruzamento de dados do UOL mostra em que ministérios estão os cargos comissionados ocupados por filiados a partidos que têm pastas, mas votam contra o governo.
O levantamento inclui apenas cargos ocupados por pessoas registradas nos partidos. Indicações de funcionários sem filiação partidária não estão contabilizadas, embora também possam ter origem política.
Veja abaixo os ministérios com mais filiados de União Brasil, PP, MDB, PSD e Republicanos. A lista completa com a distribuição dos 378 indicados por órgão está no fim do texto:
1 - União Brasil - 119 cargos
Os cargos estão divididos entre 26 ministérios. Além da Integração Regional, ministério indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), estão no topo dos cargos a Presidência, a AGU (Advocacia-Geral da União), e os Ministérios dos Transportes e dos Povos Indígenas (chefes de divisões da Funai).
Os principais órgãos são:
- Integração Regional - 18 cargos
- Presidência - 10
- AGU - 9
- Transportes - 6
- Povos Indígenas - 6
2 - MDB - 112 cargos
O Ministério dos Transportes, ocupado por Renan Filho (MDB-AL), é o que tem mais filiados em cargos comissionados.
- Transportes- 15
- Saúde - 11
- Gestão e Inovação - 8
- Minas e Energia - 7
- Presidência - 6
3 - PSD - 63 cargos
A maioria está nos ministérios da Agricultura e da Pesca, comandados pelo partido.
- Agricultura - 17
- Pesca - 17
- Saúde - 5
- Integração - 5
- Povos Indígenas - 4
4 - PP - 48 cargos
Há sete comissionados no Ministério dos Esportes, ocupado por André Fufuca (PP-MA).
- Esporte - 7
- AGU - 6
- Saúde - 5
- Integração - 5
- Gestão e Inovação - 4
5 - Republicanos - 36 cargos
O partido tem mais filiados em cargos comissionados no Ministério da Integração do que no Ministério de Portos e Aeroportos, ocupado por Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).
- Integração - 5
- Povos Indígenas - 4
- Transportes - 4
- Portos e Aeroportos - 3
- Agricultura - 3
A evolução no número de indicados políticos
Dos partidos acima, o PSD é o único que tem mais filiados em cargos comissionados agora, em relação ao início do governo, quando ainda permaneciam os nomeados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
No caso de PP, União Brasil e Republicanos, a quantidade de filiados passou a crescer à medida em que o governo foi fazendo acenos ao Centrão em busca da aprovação de pautas importantes.
Contribuíram para isso as nomeações dos seguintes ministros:
- Celso Sabino (União-PA) no Turismo;
- André Fufuca (PP-MA) nos Esportes;
- Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) em Portos e Aeroportos.
Veja a lista com os cargos de cada um dos partidos nos ministérios em agosto de 2025 (última data disponível).
Metodologia
O levantamento contabilizou os filiados partidários nos seguintes cargos comissionados: CA, CAS, CCX, CCD, CCT, CCE, CGE e cargos de natureza especial.
Além disso, foram também considerados filiados em que o texto "cargo em comissão" constava da função ocupada.
