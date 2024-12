Por que a Câmara esconde o que faz com nosso dindim?

Já sentiu que a treta é grande, né? Então vem saber o que está acontecendo neste BRASEW com essa lagartixa que estreia hoje sua nova newsletter no UOL. Todo dia será um flash, digo, um resumo da política desse jeitinho aí: provocador, cheio de graça, cheio de personagens e com a missão de tentar te ajudar a entender esses políticos (se é que a gente mesmo vai entender)!!!!!

Você já deve ter notado, mas o assunto principal do #éNoiteDaCidade de hoje é sobre o Orçamento Secreto. (Mas vai ter Lula de chapéu Panamá, Xandão trabalhado nas fakes, Brega Netto na prisão, Mourão de pijamão, digo, só filosofando sobre golpe). A primeira coisa que é preciso saber é que o Orçamento Secreto não é sobre o Dino (ou sobre o Supremo), é sobre o nosso Arthurzito da Câmara frigorífica.

A câmara frigorífica

Como muita gente nova está lendo a Tixa pela primeira vez, preciso explicar por que Câmara frigorífica. Desde que Lira assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, o governo de plantão vai parar na geladeira se não liberar uma emendinha. Se libera o dinheiro, os deputados votam. (Sabe quando o Arthurzito de repente vota uma questão rapidinho, com maioria absoluta de votos, sem nem mesmo ter apresentado direito o texto de um projeto?) Se não libera, Arthurzito dá um jeito de segurar o projeto, a lei, a medida provisória, whatever.

Sei que nesse minuto, não importa se você é bolsonarista ou petista, sabe muito bem que a geladeira vale para todo mundo. Começou com Bolsonaro, Lula prometeu acabar com tudo isso na campanha, mas segue vendo seus projetos irem para o freezer se não liberar o dindim. Está aí o pacote fiscal que não me deixa mentir.

ParaOsPerdidos: E aqui vou emplacar o primeiro Para os Perdidos da noite. Emenda parlamentar é o nome dado para uma espécie de puxadinho que os deputados e senadores colocam no orçamento do governo federal. É um dinheiro que eles têm direito por lei, e o governo é obrigado a liberar. Esse dinheiro é usado para fazer uma ponte, construir um hospital, comprar um trator. No fim das contas, é um tremendo cabo eleitoral.