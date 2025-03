Indigestão geral no governo

E o Bolsonaro que aparece num vídeo chamando as mulheres petistas de "feias" e "incomíveis"? Tixa do céu! Surpresa zero!

O vídeo (que você confere no @tixanews) foi gravado na casa da Family, em Angra dos Reis, durante o Carnaval e compartilhado pelo Renan, o Jair filho 04. No vídeo, o homem do "Deus, Pátria e Família" e seus seguidores soltaram gargalhadas depois que ele mandou a frase misógina:

"Você pode ver, não tem mulher bonita petista. Só tem feia. Às vezes acontece quando estou no aeroporto alguém me xinga. Mulher, né? Olho pra ela: 'Nossa. Incomível'."

Trumpices

E Trump segue sendo Trump e escrevendo seu governo na base do lápis. Num dia diz que vai ser legal e aliviar as tarifas sobre o Canadá, no outro fala que a galera de lá está roubando e abusando nas tarifas contra os EUA e que vai para as cabeças.